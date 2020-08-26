Бактерии выжили, проведя три года в космическом вакууме

Образцы высокоустойчивых бактерий рода Deinococcus, которые можно найти в верхних слоях земной атмосферы, выжили в течение почти трех лет в космическом вакууме, выдержав микрогравитацию, интенсивное ультрафиолетовое излучение и экстремальные температуры во время полета на внешней панели Международной космической станции.

Авторами эксперимента стали доктор Акихико Ямагиши, профессор Токийского университета фармацевтики и наук о жизни и его команда. Ученые поместили высушенные колонии дейнококка разной толщины на внешние панели японского экспериментального модуля «Кибо» МКС. Они находились в космосе от одного года до трех лет.

Исследователи обнаружили, что образцы толщиной до 0,5 миллиметра погибли, тогда как более крупные колонии сумели выжить. Во всех образцах погибли бактерии, находившиеся на поверхности. Однако они создавали защитный слой для находившихся ниже представителей колонии, позволив им перенести воздействие ультрафиолета и экстремальные условия.