Бактерия-экстремофил провела год в открытом космосе. И выжила!

В ходе эксперимента, проведенного учеными из Токийского университета фармации и естественных наук, исследовательской группы астробиологии в Немецком аэрокосмическом центре (DLR, Кельн), Венского центра метаболомики (ViMe) Венского университета и Центра исследований микробиома, ученые следили за состоянием бактерий Deinococcus radiodurans, которые в течение года находились в открытом космосе. Эти микроорганизмы не только выжили, но и создали новые механизмы для восстановления повреждений в своих клетках.

Экстремофильная бактерия противостояла всем невзгодам космического пространства: галактическому, космическому и солнечному ультрафиолетовому излучениям, колебаниям температуры, высыханию, замерзанию, условиям вакуума и микрогравитации.

После года пребывания на орбите за пределами Международной космической станции бактерия D. Radiodurans избежала каких-либо морфологических повреждений. Кроме того, в клетках было активировано множество реакций для облегчения стресса, которые помогали бактериям восстанавливать повреждения ДНК и защищаться от активных форм кислорода. Для нейтрализации активных форм кислорода D. Radiodurans использовал молекулу биогенного амина — путресцин.