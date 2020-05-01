Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за сокращения бюджета NASA

Программа NASA по исследованию Марса находится под угрозой. Сокращение этой программы в бюджетном предложении президента Дональда Трампа на 2021 финансовый год может привести к отключению единственного активного ровера на планете, который изучает Марс с 2012 года, сообщает Scientific American.
Если бюджет не изменится, то уже в этом календарном году прекратит работу орбитальный аппарат Mars Odyssey — функциональный ретранслятор связи, который работает на орбите Марса с 2001 года. Сократится и научная миссия Curiosity, который продолжает научные исследования на горе Шарп в кратере Гейл. При худшем сценарии, он может быть отключен в конце 2021 года, прежде чем сможет исследовать важный переход в древнем климате Марса, свидетельства которого, как предполагается, могут быть найдены на верхних участках горы.
Кроме того, бюджет на 2021 финансовый год сократит научную работу Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на 20%. Как и Mars Odyssey, MRO является орбитальным аппаратом двойного назначения, служащим важнейшим ретранслятором данных, а также обеспечивающим изображения с высоким разрешением потенциальных будущих посадочных площадок.
Уменьшенный бюджет также повлияет на космический аппарат Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN), сократив научную деятельность этой миссии до минимального уровня. Находясь на орбите Марса с 2014 года, MAVEN позволяет исследователям отслеживать продолжающееся ухудшение атмосферы планеты — процесс, который миллиарды лет назад превратил Марс из теплого влажного мира в его нынешнее холодное, засушливое состояние.
В то же время в NASA не планируют вносить изменений в будущую миссию Perseverance — марсохода, с помощью которого в будущем будут доставлены образцы с Марса на Землю. По словам Зурека, бюджет программы исследования планеты не столь велик, чтобы поддерживать усилия по доставке образцов, и в то же время задействовать Mars Odyssey, MRO, MAVEN и Curiosity.
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