Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за сокращения бюджета NASA

Программа NASA по исследованию Марса находится под угрозой. Сокращение этой программы в бюджетном предложении президента Дональда Трампа на 2021 финансовый год может привести к отключению единственного активного ровера на планете, который изучает Марс с 2012 года, сообщает Scientific American.

Если бюджет не изменится, то уже в этом календарном году прекратит работу орбитальный аппарат Mars Odyssey — функциональный ретранслятор связи, который работает на орбите Марса с 2001 года. Сократится и научная миссия Curiosity, который продолжает научные исследования на горе Шарп в кратере Гейл. При худшем сценарии, он может быть отключен в конце 2021 года, прежде чем сможет исследовать важный переход в древнем климате Марса, свидетельства которого, как предполагается, могут быть найдены на верхних участках горы.

Кроме того, бюджет на 2021 финансовый год сократит научную работу Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на 20%. Как и Mars Odyssey, MRO является орбитальным аппаратом двойного назначения, служащим важнейшим ретранслятором данных, а также обеспечивающим изображения с высоким разрешением потенциальных будущих посадочных площадок.