Белый карлик размером с Луну оказался массивнее Солнца

Белые карлики — это класс мертвых звезд, состоящих из электронно-ядерной плазмы. Они образуются в процессе эволюции звезд, чья масса недостаточна для превращения в нейтронную звезду. Когда звезда главной последовательности малой или средней массы заканчивает процесс термоядерного синтеза, она становится красным гигантом, а затем сбрасывает внешнюю оболочку, формируя планетарную туманность. Бывшее ядро звезды при этом становится белым карликом, состоящим из углерода и кислорода.

Верхний предел массы, при котором белый карлик может существовать составляет от 1,38 до 1,44 солнечных масс. Этот предел называется пределом Чандрасекара, в честь индийского ученого Субраманьяна Чандрасекара, который выявил эту закономерность у белых карликов. При превышении этих пределов звезда взрывается сверхновой.

Недавно астрономы открыли необычного белого карлика, который стоит почти у предела Чандрасекара. Это звезда ZTF J1901 + 1458, расположенная примерно в 130 световых годах от нас в созвездии Орла. Ее масса примерно в 1,35 раза превышает солнечную при диаметре всего 4280 километров. Это на 800 километров больше диаметра Луны.

Ученые считают, что причина столь большой массы при таких маленьких размерах лежит в необычном происхождении звезды. Они уверены, что белый карлик ZTF J1901 + 1458 стал продуктом эволюции двойной звездной системе. В ней две звезды по отдельности превратились в белых карликов в конце своих жизненных циклов, а затем начали движение по спирали навстречу друг другу и слились в единое целое.