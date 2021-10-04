BepiColombo облетел Меркурий и прислал свой первый снимок планеты

Совместная миссия ESA и Японского агентства аэрокосмических исследований была запущена в 2018 году. К этому моменту BepiColombo сделал облет Земли и два облета Венеры. Затем космическому кораблю предстояло совершить шесть облетов Меркурия, первый из которых теперь успешно завершен. Следующий облет состоится 23 июня 2022 года, а шестой — 9 января 2025 года.

Эти маневры необходимы аппарату, чтобы приблизиться к Меркурию в декабре 2025 на оптимальной скорости и выпустить на орбиту планеты два аппарата: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. Два зонда будут изучать ядро ​​Меркурия и процессы на его поверхности, а также его магнитную сферу.

Меркурий — единственная каменистая планета, вращающаяся вокруг Солнца и обладающая магнитным полем, помимо нашей. Магнитные поля генерируются жидким ядром, но, учитывая его размер, Меркурий должен был к настоящему времени стать холодным и твердым, как это случилось с Марсом. Эта аномалия может быть связана с некоторыми особенностями состава ядра, что инструменты BepiColombo будут измерять с гораздо большей точностью, чем это было возможно до сих пор.

До сих пор единственными искусственными аппаратами, пролетавшими вблизи Меркурия, были американские «Маринер-10» и «Мессенджер».