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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

BepiColombo облетел Меркурий и прислал свой первый снимок планеты

National Geographic Россия
04 октября 2021
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Космический корабль совершил маневр для замедления своей скорости.

Европейско-японский космический корабль BepiColombo отправил на Землю свой первый снимок Меркурия. Он был сделан во время пролета планеты 1 октября.

Пролетев мимо Меркурия на высоте менее 200 км, космический корабль сделал черно-белый снимок с низким разрешением с помощью одной из своих камер. Как заявили в Европейском космическом агентстве (ESA) на полученном снимке видны северное полушарие и характерные рябые детали Меркурия — в том числе кратер Лермонтова шириной 166 км, кратер Кальвино и равнина Сихту.

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ESA Снимок BepiColombo, сделанный 1 октября
«Пролет прошел безупречно с точки зрения космического корабля, и это невероятно, наконец, увидеть нашу целевую планету», — Эльза Монтаньон, сотрудница миссии BepiColombo.

Совместная миссия ESA и Японского агентства аэрокосмических исследований была запущена в 2018 году. К этому моменту BepiColombo сделал облет Земли и два облета Венеры. Затем космическому кораблю предстояло совершить шесть облетов Меркурия, первый из которых теперь успешно завершен. Следующий облет состоится 23 июня 2022 года, а шестой — 9 января 2025 года.

Эти маневры необходимы аппарату, чтобы приблизиться к Меркурию в декабре 2025 на оптимальной скорости и выпустить на орбиту планеты два аппарата: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. Два зонда будут изучать ядро ​​Меркурия и процессы на его поверхности, а также его магнитную сферу.

Меркурий — единственная каменистая планета, вращающаяся вокруг Солнца и обладающая магнитным полем, помимо нашей. Магнитные поля генерируются жидким ядром, но, учитывая его размер, Меркурий должен был к настоящему времени стать холодным и твердым, как это случилось с Марсом. Эта аномалия может быть связана с некоторыми особенностями состава ядра, что инструменты BepiColombo будут измерять с гораздо большей точностью, чем это было возможно до сих пор.

До сих пор единственными искусственными аппаратами, пролетавшими вблизи Меркурия, были американские «Маринер-10» и «Мессенджер».

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