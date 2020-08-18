Бетельгейзе снова начала тускнеть

Бетельгейзе, находящаяся на расстоянии 700 световых лет от Земли в созвездии Ориона, — одна из самых ярких и интересных звезд на нашем небосклоне. Причина в том, что звезда находится практически на пороге смерти, хотя ее возраст составляет всего 8-8,5 миллиона лет. Однако Бетельгейзе быстро эволюционировала из-за своей массы.

Считается, что она в 10-25 раз больше массы Солнца и большую часть своей жизни прожила как горячая, бело-голубая массивная звезда. Теперь время ее главной последовательности закончилось и Бетельгейзе перешла в стадию красного гиганта. Некоторое время в ядре звезды закончился водород, и теперь она превращает гелий в углерод и кислород.

Как только у Бетельгейзе закончится гелий, в ядре начнется накопление тяжелых элементов, что в итоге приведет к превращению звезды в сверхновую. Прямо перед этим событием ожидается резкое уменьшение яркости звезды, однако это время еще не наступило. По прогнозам астрономов, взрыв сверхновой произойдет не раньше, чем через 10 000 лет.

В период с сентября 2019 по февраль 2020 года произошло событие, которое ученые назвали Большим обмороком Бетельгейзе. В это время яркость звезды уменьшилась на 25%.

Бетельгейзе — полурегулярная переменная звезда, а это означает, что ее свет немного колеблется в соответствии с регулярными циклами. Самый длинный из этих циклов составляет около 5,9 лет, другой — 425 дней. Большой обморок был очень близок к минимуму обоих этих циклов, но оказалось, что они не имели ничего общего с событием.

Астрономы теперь почти уверены, что звезда «просто чихнула», выбросив массу материала, который на время частично скрыл ее, что не редкость для звезды столь почтенного возраста.