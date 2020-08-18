Бетельгейзе снова начала тускнеть

Бетельгейзе, находящаяся на расстоянии 700 световых лет от Земли в созвездии Ориона, — одна из самых ярких и интересных звезд на нашем небосклоне. Причина в том, что звезда находится практически на пороге смерти, хотя ее возраст составляет всего 8-8,5 миллиона лет. Однако Бетельгейзе быстро эволюционировала из-за своей массы.
Считается, что она в 10-25 раз больше массы Солнца и большую часть своей жизни прожила как горячая, бело-голубая массивная звезда. Теперь время ее главной последовательности закончилось и Бетельгейзе перешла в стадию красного гиганта. Некоторое время в ядре звезды закончился водород, и теперь она превращает гелий в углерод и кислород.
Как только у Бетельгейзе закончится гелий, в ядре начнется накопление тяжелых элементов, что в итоге приведет к превращению звезды в сверхновую. Прямо перед этим событием ожидается резкое уменьшение яркости звезды, однако это время еще не наступило. По прогнозам астрономов, взрыв сверхновой произойдет не раньше, чем через 10 000 лет.
В период с сентября 2019 по февраль 2020 года произошло событие, которое ученые назвали Большим обмороком Бетельгейзе. В это время яркость звезды уменьшилась на 25%.
Бетельгейзе — полурегулярная переменная звезда, а это означает, что ее свет немного колеблется в соответствии с регулярными циклами. Самый длинный из этих циклов составляет около 5,9 лет, другой — 425 дней. Большой обморок был очень близок к минимуму обоих этих циклов, но оказалось, что они не имели ничего общего с событием.
Астрономы теперь почти уверены, что звезда «просто чихнула», выбросив массу материала, который на время частично скрыл ее, что не редкость для звезды столь почтенного возраста.
После Большого обморока яркость Бетельгейзе восстановилась, однако сейчас звезда снова начала тускнеть. И это снова не согласуется с циклами переменности звезды. Следующий пик яркости Бетельгейзе должен происходить как раз сейчас — в августе-сентябре 2020 года.
Наблюдения за звездой с мая были затруднены тем, что Бетельгейзе с мая по начало августа скрылась за Солнцем. Однако обсерватория солнечной динамики STEREO находится на гелиоцентрической орбите, что позволяет ей следить за Бетельгейзе некоторую часть времени, пока звезда скрыта от Земли.
С мая по июль, когда STEREO наблюдала за ней, звезда не увеличивала яркость, а наоборот — ее светимость уменьшилась на 0,5 звездной величины.
Сейчас Бетельгейзе снова видна на земном небосклоне, поэтому у ученых есть возможность проводить больше наблюдений. STEREO зарегистрировала яркость звезды в видимом свете, но другие инструменты могут выявить, например, изменения температуры звезды, подтвердить или исключить активность пятен на ее поверхности, а также выяснить, изменяется ли Бетельгейзе в размере, как это происходило во время Большого обморока.
Исследователи продолжат наблюдение за Бетельгейзе, чтобы лучше понять процессы, которые происходят в конце жизни массивных звезд.
Посмотрите, как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли.