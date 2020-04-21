Бетельгейзе снова стала яркой

Наиболее вероятно, что звезда извергла огромное облако газа и пыли, которое, расширившись перед звездой, блокировало часть ее света для внешнего наблюдателя, делая Бетельгейзе более тусклой, чем она есть на самом деле.

Бетельгейзе находится на последнем этапе своей эволюции. Считается, что в ближайшие 100 000 лет звезда превратится в сверхновую. Когда это произойдет, Бетельгейзе станет третьим по яркости объектом на небе после Солнца и полной Луны. По некоторым оценкам, Бетельгейзе может даже превзойти Луну по светимости. Примерно через три года после взрыва, ее яркость снизится до нынешних показателей, а через шесть лет Бетельгейзе исчезнет.

Взгляните, как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли.