Бетельгейзе снова стала яркой
Бетельгейзе — вторая по яркости звезда в созвездии Ориона. До недавнего времени она входила в десятку самых ярких на небе, но с сентября 2019 года начала стремительно тускнеть. По оценкам экспертов, Бетельгейзе потеряла почти 25% яркости. Некоторые ученые связали это с возможным скорым взрывом звезды, однако в дальнейшем она перестала тускнеть и восстановила 97% своей обычной яркости, сообщает Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд (AAVSO).
Now at 97% of my usual brightness! #Betelgeuse pic.twitter.com/A6jd67Qqkw— Betelgeuse Status (@betelbot) April 15, 2020
Бетельгейзе относится к переменным звездам, поэтому колебания ее яркости — обычное явление. Якрость звезды циклично меняется. Один из циклов длится 420 дней, другой — от пяти или шести лет, третий составляет около 100-180 дней. Большинство циклов предсказуемы, но последние события не вписывались в общие правила.
Ранее ученые предполагали, что потеря яркости звезды связана с появлением на ее поверхности большой конвективной области, когда большой газовый пузырь вырвался наружу и остыл. Однако впоследствии исследователям удалось определить, что температура поверхности Бетельгейзе упала незначительно, и поэтому поверхностная конвекция не могла объяснить такое затухание.
Наиболее вероятно, что звезда извергла огромное облако газа и пыли, которое, расширившись перед звездой, блокировало часть ее света для внешнего наблюдателя, делая Бетельгейзе более тусклой, чем она есть на самом деле.
Бетельгейзе находится на последнем этапе своей эволюции. Считается, что в ближайшие 100 000 лет звезда превратится в сверхновую. Когда это произойдет, Бетельгейзе станет третьим по яркости объектом на небе после Солнца и полной Луны. По некоторым оценкам, Бетельгейзе может даже превзойти Луну по светимости. Примерно через три года после взрыва, ее яркость снизится до нынешних показателей, а через шесть лет Бетельгейзе исчезнет.
Взгляните, как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли.