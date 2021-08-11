Безмозглый слизевик отправился в космическое путешествие

В 01:10 мск на высоте 179 км Cygnus отделился от второй ступени ракеты и вышел на стабильную орбиту. Стыковка с МКС ожидается 12 августа. Список доставленных грузов, как всегда, крайне разнообразен. В продуктовую поставку входят свежие яблоки, помидоры и киви, а также набор для пиццы и «сырная тарелка». Среди исследований, которые предстоит выполнить космонавтам в орбитальной лаборатории – трехмерная печать с использованием материала, имитирующего лунный грунт, и для этого в космос летит 3D-принтер. Также Cygnus захватил аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода и монтажный кронштейн, который планируется установить на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос.

В настоящий момент на Международной космической станции работает экипаж 65-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Шейна Кимброу, Марка Ванде Хая и Меган Макартур, астронавта JAXA Акихико Хосиде и астронавта ESA Тома Песке.

Французский астронавт проведет опыты со слизистой плесенью. Слизевики Physarum Polycephalum являются одноклеточными организмами и часто используются для экспериментов. Это одно из самых необычных существ на Земле: оно имеет 720 полов, питается безо рта, передвигается без ног, не имеет мозга, но способно принимать решения.