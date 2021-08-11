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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

Безмозглый слизевик отправился в космическое путешествие

Анастасия Баринова
11 августа 2021
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Фото: David Villa /Scienceimage/ CBI/ CNRS
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Фото: Christelle Garric / Zeppelin Network/SIPA
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Фото: Audrey DussutourI/CNRS
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Фото: David Villa /Scienceimage/ CBI/ CNRS
Французский астронавт будет кормить его овсянкой.

Грузовой корабль Cygnus направился к Международной космической станции, неся на борту аппаратуру, продовольствие, компоненты для экспериментов и многое другое. Запуск прошёл 10 августа в 18:01 по времени восточного побережья США (01:01 мск 11 августа) в рамках 16-й миссии по доставке полезных грузов на МКС.

В 01:10 мск на высоте 179 км Cygnus отделился от второй ступени ракеты и вышел на стабильную орбиту. Стыковка с МКС ожидается 12 августа. Список доставленных грузов, как всегда, крайне разнообразен. В продуктовую поставку входят свежие яблоки, помидоры и киви, а также набор для пиццы и «сырная тарелка». Среди исследований, которые предстоит выполнить космонавтам в орбитальной лаборатории – трехмерная печать с использованием материала, имитирующего лунный грунт, и для этого в космос летит 3D-принтер. Также Cygnus захватил аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода и монтажный кронштейн, который планируется установить на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос.

В настоящий момент на Международной космической станции работает экипаж 65-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Шейна Кимброу, Марка Ванде Хая и Меган Макартур, астронавта JAXA Акихико Хосиде и астронавта ESA Тома Песке.

Французский астронавт проведет опыты со слизистой плесенью. Слизевики Physarum Polycephalum являются одноклеточными организмами и часто используются для экспериментов. Это одно из самых необычных существ на Земле: оно имеет 720 полов, питается безо рта, передвигается без ног, не имеет мозга, но способно принимать решения. 

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ДНК слизевика не содержится внутри ядра, а свободно плавает внутри его клеточных стенок. Организм может отслаивать от себя любые свои части, а при неблагоприятных условиях – например, отсутствии воды – он переходит в форму склероция.

Четыре склероция, каждый из которых размером с ноготь мизинца, сейчас бороздят просторы космоса на борту грузового корабля. Все образцы взяты из «родительской» клетки LU352. В сентябре их планируется «оживить» в чашках Петри, и тогда начнется серия увлекательных экспериментов. Часть подопытных будет лишена пищи, тогда как рядом с другими Песке положит овсяные хлопья. Все дальнейшие события будут записываться на камеру в формате таймлапса. 

Часть эксперимента проводится на Земле. Образцы из той же клетки LU352 были посланы в 4500 школ и колледжей Франции, и там учащиеся работают со слизевиками по той же схеме. Это позволит установить, влияет ли микрогравитация на поведение и стратегию слизевика.

«Никто не знает, как он будет себя вести и в каком направлении он будет двигаться; примет ли он третье измерение, поднявшись вверх или наклонно?» – соавтор проекта, профессор Пьер Ферран.

Он напоминает, что слизевик бросает вызов всем научным знаниям: «Например, в клеточной теории говорится, что каждая клетка делится на две. Со слизевиком это не работает: это единственная клетка, которая растет, но никогда не делится».

Во Франции интерес к удивительному организму настолько высок, что его даже можно увидеть в зоопарке.

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