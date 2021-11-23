Безумный план ученых: создать на Марсе искусственную магнитосферу

Терраформирование Марса – одна из главных грез писателей-фантастов и всего человечества. Как на Красную планету ни посмотри, она видится довольно перспективной для этих целей. День на Марсе примерно такой же длины, как и на Земле, а еще в недрах Марса много замороженной воды.

Однако Красной планете не хватает сильного магнитного поля. Поэтому придется создавать искусственное, если мы хотим сделать Марс второй Землей. И группа ученых во главе с Рут Бэмфорд из Оксфордского университета предложила вариант, как осуществить эту грандиозную задумку.

Магнитосфера – буквально жизненно необходимая составляющая нашей планеты. Именно магнитные поля защищают Землю от солнечного ветра и ионизирующих частиц, не позволяя им достигать поверхности планеты. Вместо этого они отклоняются от Земли, и все живое здесь остается в безопасности.

Магнитное поле также помогает предотвратить разрушение атмосферы Земли солнечными ветрами со временем. В прошлом Марс имел плотную, богатую водой атмосферу, но она постепенно истощалась без защиты сильного магнитного поля.