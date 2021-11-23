Безумный план ученых: создать на Марсе искусственную магнитосферу

Терраформирование Марса – одна из главных грез писателей-фантастов и всего человечества. Как на Красную планету ни посмотри, она видится довольно перспективной для этих целей. День на Марсе примерно такой же длины, как и на Земле, а еще в недрах Марса много замороженной воды.
Однако Красной планете не хватает сильного магнитного поля. Поэтому придется создавать искусственное, если мы хотим сделать Марс второй Землей. И группа ученых во главе с Рут Бэмфорд из Оксфордского университета предложила вариант, как осуществить эту грандиозную задумку.
Магнитосфера – буквально жизненно необходимая составляющая нашей планеты. Именно магнитные поля защищают Землю от солнечного ветра и ионизирующих частиц, не позволяя им достигать поверхности планеты. Вместо этого они отклоняются от Земли, и все живое здесь остается в безопасности.
Магнитное поле также помогает предотвратить разрушение атмосферы Земли солнечными ветрами со временем. В прошлом Марс имел плотную, богатую водой атмосферу, но она постепенно истощалась без защиты сильного магнитного поля.
К сожалению, мы не можем просто взять и воссоздать магнитное поле Земли на Марсе: оно создается динамо-эффектом в ядре Земли, возникая в результате переноса веществом вмороженных магнитных линий и в результате конвекции. Ядро Марса меньше и прохладнее земного, поэтому мы не можем просто «запустить» его, чтобы создать магнитное динамо. Но, как показывает недавнее исследование, есть несколько способов создать искусственное магнитное поле.
Идеи для генерации марсианского магнитного поля предлагались и раньше, и обычно включали либо наземные, либо орбитальные соленоиды, которые создают некоторый базовый уровень магнитной защиты. В новой работе предлагается принципиально иное решение.
Как указывается в исследовании, если вы хотите создать хорошую магнитосферу, в первую очередь вам понадобится сильный поток заряженных частиц внутри планеты или вокруг нее. Поскольку первое – не лучший вариант для Марса, команда рассматривает второе. Оказывается, теоретически можно создать кольцо заряженных частиц вокруг Марса благодаря его спутнику Фобосу.
Фобос – более крупный из двух марсианских спутников, и он довольно близко вращается вокруг планеты, совершая полный облет по орбите за восемь часов. Ученые предлагают использовать Фобос, ионизируя частицы с его поверхности, а затем ускоряя их, чтобы они создавали плазменный тор (кольцо ионизированных частиц) вдоль орбиты Фобоса. В теории это создаст магнитное поле, достаточно сильное, чтобы защитить терраформированный Марс.
Это смелый план, и он кажется недостижимым из-за инженерных препятствий, однако, как отмечают авторы, сегодняшнее время – это пора идей, и о проблемах переселения на Марс и их решении нужно думать уже сейчас. Почитайте о нераскрытых тайнах Марса.