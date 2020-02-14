«Бледно-голубая точка»: легендарное фото Земли получило новую жизнь

Этот снимок известен человечеству как «Бледно-голубая точка». Земля, подвешенная в лучах солнечного света — это просто синяя капля на фоне бесконечного черного пространства. Никогда прежде мы не видели наш родной мир таким уязвимым и одиноким.
Фотография была сделана зондом «Вояджер-1» 14 февраля 1990 года с рекордного расстояния в 5,9 миллиарда километров. После этого камеры аппарата отключили навсегда для экономии энергии. Спустя 30 лет Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) опубликовала новую версию этого легендарного снимка.
Используя современное программное обеспечение, инженер JPL Кевин М. Гилл обработал исходные данные, полученные с помощью узкоугольной камеры Voyager 1, в трех спектральных фильтрах, перебалансировав цветовые каналы и выявив больше деталей в лучах солнечного света, рассеянных оптикой камеры.
В новой версии Земля по-прежнему чуть больше пылинки и занимает всего 0,12 пикселя. «Бледно-голубая точка» является частью «семейного портрета» нашей Солнечной системы, сделанного «Вояджером-1». Эта задача изначально не входила в планы миссии, но была реализована благодаря блестящей идее астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана, который увидел возможность захватить наш мир, плавающий в великом космическом океане.
«Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая влюбленная пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребёнок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая „суперзвезда“, каждый „величайший лидер“, каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь — на соринке, подвешенной в солнечном луче <…> Наверное, нет лучшей демонстрации глупого человеческого зазнайства, чем эта отстраненная картина нашего крошечного мира. Мне кажется, она подчеркивает нашу ответственность, наш долг быть добрее друг с другом, хранить и лелеять бледно-голубую точку — наш единственный дом», — Карл Саган в книге «Бледно-голубая точка» (также известной как «Голубое пятнышко»).
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