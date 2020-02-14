«Бледно-голубая точка»: легендарное фото Земли получило новую жизнь

Этот снимок известен человечеству как «Бледно-голубая точка». Земля, подвешенная в лучах солнечного света — это просто синяя капля на фоне бесконечного черного пространства. Никогда прежде мы не видели наш родной мир таким уязвимым и одиноким.

Фотография была сделана зондом «Вояджер-1» 14 февраля 1990 года с рекордного расстояния в 5,9 миллиарда километров. После этого камеры аппарата отключили навсегда для экономии энергии. Спустя 30 лет Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) опубликовала новую версию этого легендарного снимка.

Используя современное программное обеспечение, инженер JPL Кевин М. Гилл обработал исходные данные, полученные с помощью узкоугольной камеры Voyager 1, в трех спектральных фильтрах, перебалансировав цветовые каналы и выявив больше деталей в лучах солнечного света, рассеянных оптикой камеры.