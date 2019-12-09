Космос
«Очень большой телескоп» снял ближайшую колыбель звезд: фото
В эмисионной туманности RCW 36 идет активное звездообразование.
Европейская южная обсерватория (ESO) представила новый снимок эмиссионной туманности RCW 36 — ближайшей к Солнцу системе активного звездообразования, находящееся в созвездии Парусов на расстоянии 2300 световых лет от нас.
Туманность является частью еще большего звездообразующего комплекса, называемого «Молекулярная гряда». Внутри RCW 36 есть столь плотные облачные зоны, что они полностью блокируют проходящий сквозь них свет, образуя угольно-черные пятна и волокна.
«Несмотря на непроглядную темень этих облаков — это единственные места во всей Вселенной, где рождаются звезды. Сгустки молекул водорода и космической пыли смешиваются, образуя окруженные небольшими семействами планет звезды, подобно нашей Солнечной системе», — из сообщения ESO.
Изображение было получено при помощи фокального спектрографа низкого разрешения FORS, смонтированного на Very Large Telescope («Очень Большой Телескоп») в Чили.