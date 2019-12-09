«Очень большой телескоп» снял ближайшую колыбель звезд: фото

Европейская южная обсерватория (ESO) представила новый снимок эмиссионной туманности RCW 36 — ближайшей к Солнцу системе активного звездообразования, находящееся в созвездии Парусов на расстоянии 2300 световых лет от нас.

Туманность является частью еще большего звездообразующего комплекса, называемого «Молекулярная гряда». Внутри RCW 36 есть столь плотные облачные зоны, что они полностью блокируют проходящий сквозь них свет, образуя угольно-черные пятна и волокна.