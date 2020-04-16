«Близнеца» Земли нашли в 300 световых годах от Солнечной системы

Международная команда астрономов, используя повторно проанализированные данные космического телескопа «Кеплер», обнаружила скалистую экзопланету размером с Землю, орбита которой находится в зоне обитания ее звезды.

Планета получила обозначение Kepler-1649c. Ученые нашли ее, когда просматривали старые наблюдения «Кеплера», который NASA вывело из эксплуатации в конце 2018 года. Из всех найденных «Кеплером» экзопланет этот мир, расположенный в 300 световых годах от Земли, больше всего похож на нашу планету по размерам и расчетной температуре.

Kepler-1649c превосходит по размерам Землю всего в 1,06 раза. Кроме того, количество света, которое экзопланета получает от своей звезды, составляет 75% от того количества света, который Земля получает от Солнца. Это означает, что температура экзопланеты может быть аналогичной температуре нашей планеты. В отличие от Земли Kepler-1649c вращается вокруг красного карлика. Этот тип звезд известен вспышками, которые могут сделать окружающую среду планеты проблематичной для наличия любой потенциальной жизни.