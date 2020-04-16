«Близнеца» Земли нашли в 300 световых годах от Солнечной системы

Международная команда астрономов, используя повторно проанализированные данные космического телескопа «Кеплер», обнаружила скалистую экзопланету размером с Землю, орбита которой находится в зоне обитания ее звезды.
Планета получила обозначение Kepler-1649c. Ученые нашли ее, когда просматривали старые наблюдения «Кеплера», который NASA вывело из эксплуатации в конце 2018 года. Из всех найденных «Кеплером» экзопланет этот мир, расположенный в 300 световых годах от Земли, больше всего похож на нашу планету по размерам и расчетной температуре.
Kepler-1649c превосходит по размерам Землю всего в 1,06 раза. Кроме того, количество света, которое экзопланета получает от своей звезды, составляет 75% от того количества света, который Земля получает от Солнца. Это означает, что температура экзопланеты может быть аналогичной температуре нашей планеты. В отличие от Земли Kepler-1649c вращается вокруг красного карлика. Этот тип звезд известен вспышками, которые могут сделать окружающую среду планеты проблематичной для наличия любой потенциальной жизни.
О Kepler-1649c еще многое неизвестно, в том числе о его атмосфере, которая может повлиять на температуру планеты. Текущие расчеты размера планеты имеют значительные пределы погрешности, как и все значения в астрономии при изучении объектов, находящихся на значительном отдалении. Но, основываясь на имеющихся данных, Kepler-1649c особенно интригует ученых, ищущих миры с потенциально обитаемыми условиями.
Существуют и другие экзопланеты, которые по размерам ближе к Земле — например, TRAPPIST-1f и, по некоторым расчетам, Teegarden c. Другие могут быть ближе к Земле по температуре — как TRAPPIST-1d и TOI 700d. Но нет другой экзопланеты, которая так близка к Земле по обоим параметрам и которая к тому же находится в обитаемой зоне.
Kepler-1649c вращается вокруг своей маленькой звезды так близко, что год на этой экзопланете эквивалентен 19,5 земным дням. В системе этого красного карлика есть еще одна каменистая планета примерно такого же размера, но она располагается ближе к светилу. Красные карлики — это одни из самых распространенных звезд в галактике, и это означает, что планеты подобные Kepler-1649c могут встречаться чаще, чем считалось ранее.
Ранее ученые миссии «Кеплер» разработали алгоритм под названием Robovetter, чтобы помочь отсортировать огромные объемы данных, полученных космической обсерваторией. Однако астрономы знали, что алгоритм иногда допускает ошибки и его необходимо перепроверять. Команда исследователей просматривает каждый ложно положительный результат, чтобы убедиться, что он действительно является ошибкой, а не экзопланетой. Это позволяет упускать меньше потенциальных открытий. Как выяснилось, Robovetter не распознал Kepler-1649c.
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