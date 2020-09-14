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Космос

Богатые углеродом экзопланеты могут оказаться алмазными

National Geographic Россия
14 сентября 2020
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Фото: Shim/ASU/Vecteezy
Такая вероятность подтверждена лабораторными испытаниями на Земле.

В новом исследовании группа ученых из Университета штата Аризона и Чикагского университета определила, что некоторые богатые углеродом экзопланеты при определенных обстоятельствах могут состоять из алмазов и кремнезёма.

«Эти экзопланеты не похожи ни на что в нашей Солнечной системе», — Харрисон Аллен-Саттер, ведущий автор исследования.

Звезды и планеты в одной системе формируются из одного и того же газового облака, поэтому их составы схожи. У звезды с более низким соотношением углерода к кислороду будут планеты, подобные Земле, состоящие из силикатов и оксидов с очень небольшим содержанием алмазов (содержание алмазов на Земле составляет около 0,001%).

Но экзопланеты вокруг звезд с более высоким соотношением углерода к кислороду, чем наше Солнце, с большей вероятностью будут богаты углеродом. Исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой эти богатые углеродом экзопланеты могут буквально состоять из алмазов и силикатов. 

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи имитировали внутреннюю часть карбидных экзопланет, используя высокую температуру и высокое давление. Для этого они использовали ячейки с алмазной наковальней под высоким давлением в лаборатории Шима по исследованию Земли и планетных материалов.

Сначала они погрузили карбид кремния в воду и зажали образец между алмазами до очень высокого давления. Затем, чтобы отследить реакцию между карбидом кремния и водой, они провели лазерный нагрев в Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе, выполняя рентгеновские измерения в то время как лазер нагревал образец при высоком давлении. 

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Как и предсказывали ученые, при высокой температуре и давлении карбид кремния вступил в реакцию с водой и превратился в алмазы и кремнезем.

Еще в 2012 году ученые выдвигали гипотезу о том, что планета в созвездии Рака — 55 Рака е — содержит довольно много углерода, который образует большие слои алмазов или графита в ее недрах. Ее даже прозвали «планетой-алмазом». Однако уже в следующем году исследование было пересмотрено, и новые оценки количества углерода в составе экзопланеты оказались гораздо скромнее.

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