Богатые углеродом экзопланеты могут оказаться алмазными

Звезды и планеты в одной системе формируются из одного и того же газового облака, поэтому их составы схожи. У звезды с более низким соотношением углерода к кислороду будут планеты, подобные Земле, состоящие из силикатов и оксидов с очень небольшим содержанием алмазов (содержание алмазов на Земле составляет около 0,001%).

Но экзопланеты вокруг звезд с более высоким соотношением углерода к кислороду, чем наше Солнце, с большей вероятностью будут богаты углеродом. Исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой эти богатые углеродом экзопланеты могут буквально состоять из алмазов и силикатов.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи имитировали внутреннюю часть карбидных экзопланет, используя высокую температуру и высокое давление. Для этого они использовали ячейки с алмазной наковальней под высоким давлением в лаборатории Шима по исследованию Земли и планетных материалов.

Сначала они погрузили карбид кремния в воду и зажали образец между алмазами до очень высокого давления. Затем, чтобы отследить реакцию между карбидом кремния и водой, они провели лазерный нагрев в Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе, выполняя рентгеновские измерения в то время как лазер нагревал образец при высоком давлении.