Большое Магелланово Облако полностью поглотило другую галактику

Магеллановы облака соединяются в сложном танце с Млечным Путем. Две галактики-спутники вращаются вокруг друг друга, и вместе вращаются вокруг более крупного Млечного Пути. Большое Магелланово Облако примерно в два раза больше Малого Магелланова облака и имеет общую массу до 250 миллиардов солнечных масс. При такой массе карликовые галактики имеют собственные спутники.

И это действительно так. С Большим Магеллановым Облаком связаны от четырех до шести маленьких сверхслабых галактик, что может означать, что раньше их было еще больше.

Для проверки своей гипотезы ученые сосредоточились на на шаровых скоплениях. Шаровые скопления — это группы от тысяч до миллионов звезд. Идея состоит в том, что ядро ​​такого шарового скопления может продержаться даже после миллиардов лет толкания и втягивания галактики.