Большое Магелланово Облако полностью поглотило другую галактику

Группа астрономов во главе с Алессио Муччарелли из Болонского университета в Италии нашла доказательства того, что Большое Магелланово Облако (БМО) когда-то в прошлом поглотило другую галактику.
Согласно господствующей теории, большие галактики, такие как наш Млечный Путь, образовались путем слияния с меньшими галактиками. В последние годы доказательства для нашего Млечного Пути были найдены благодаря спутнику Gaia. В свою очередь, авторы новой работы хотели доказать гипотезу, что маленькие галактики в свою очередь состоят из еще меньших.
Магеллановы облака соединяются в сложном танце с Млечным Путем. Две галактики-спутники вращаются вокруг друг друга, и вместе вращаются вокруг более крупного Млечного Пути. Большое Магелланово Облако примерно в два раза больше Малого Магелланова облака и имеет общую массу до 250 миллиардов солнечных масс. При такой массе карликовые галактики имеют собственные спутники.
И это действительно так. С Большим Магеллановым Облаком связаны от четырех до шести маленьких сверхслабых галактик, что может означать, что раньше их было еще больше.
Для проверки своей гипотезы ученые сосредоточились на на шаровых скоплениях. Шаровые скопления — это группы от тысяч до миллионов звезд. Идея состоит в том, что ядро такого шарового скопления может продержаться даже после миллиардов лет толкания и втягивания галактики.
Исследователи проанализировали химический состав одиннадцати шаровых скоплений, отобранных с помощью Очень Большого Телескопа и Магеллановых телескопов в Чили.
Было обнаружено, что из одиннадцати шаровых скоплений, изученных в БМО, одно имеет совершенно другой химический состав. Это шаровое скопление NGC 2005. Оно содержит около 200 000 звезд и расположено на расстоянии 750 световых лет от центра Большого Магелланова Облака. В нем отмечено пониженное содержание цинка, меди, кремния и кальция в сравнении с десятью другими кластерами.
Исходя из химического состава NGC 2005, исследователи пришли к выводу, что скопление должно быть пережитком небольшой галактики, в которой звезды формировались достаточно медленно. Миллиарды лет назад эта маленькая галактика слилась бы с тогда ещё не таким большим БМО. Со временем большая часть маленькой галактики была разорвана, а большинство звезд рассеяно, но центральное шаровое скопление NGC 2005 осталось.
«NGC 2005 — выживший свидетель древнего события слияния, которое привело к растворению ее родительской галактики в Большом Магеллановом Облаке, единственном известном случае, который был идентифицирован по химическим отпечаткам пальцев в царстве карликовых галактик.
Мы действительно видим пережиток более раннего слияния. И теперь мы впервые убедительно продемонстрировали, что маленькие галактики, соседствующие с нашим Млечным Путем, в свою очередь, созданы из еще меньших галактик», — Давиде Массари, соавтор исследования.