Бутылку вина, которая провела в космосе 440 дней, продадут на аукционе

Вино, которое провело 14 месяцев на МКС, выставлено на продажу аукционным домом Christie's. Одна из дюжины бутылок винтажного Pétrus 2000, отправленных на космическую станцию ​​компанией Space Cargo Unlimited, может стоить примерно один миллион долларов. Эти средства пойдут на финансирование будущих космических миссий.

По словам Тима Триптри, международного директора отдела вина и спиртных напитков Christie's, целью проекта было узнать больше о том, что происходит с вином вино в условиях отсутствия гравитации. Исследование проводилось в рамках более обширного набора экспериментов под названием Mission WISE (Vitis Vinum in Spatium Experimentia), в которых изучается, как различные стрессовые условия влияют на растения.

Вино находилось в космосе с ноября 2019-го по январь 2021 года в течение 440 дней. После возвращения на землю в Pétrus провели научные тесты, а также устроили дегустацию с участием 12 профессионалов в области виноделия и ученых. Эксперты пришли к выводу, что космическая выдержка положительно повлияла на вкус напитка.