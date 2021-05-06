Бутылку вина, которая провела в космосе 440 дней, продадут на аукционе

Вино, которое провело 14 месяцев на МКС, выставлено на продажу аукционным домом Christie's. Одна из дюжины бутылок винтажного Pétrus 2000, отправленных на космическую станцию компанией Space Cargo Unlimited, может стоить примерно один миллион долларов. Эти средства пойдут на финансирование будущих космических миссий.
По словам Тима Триптри, международного директора отдела вина и спиртных напитков Christie's, целью проекта было узнать больше о том, что происходит с вином вино в условиях отсутствия гравитации. Исследование проводилось в рамках более обширного набора экспериментов под названием Mission WISE (Vitis Vinum in Spatium Experimentia), в которых изучается, как различные стрессовые условия влияют на растения.
Вино находилось в космосе с ноября 2019-го по январь 2021 года в течение 440 дней. После возвращения на землю в Pétrus провели научные тесты, а также устроили дегустацию с участием 12 профессионалов в области виноделия и ученых. Эксперты пришли к выводу, что космическая выдержка положительно повлияла на вкус напитка.
В продажу поступит не только бутылка космического вина, но и еще одна бутылка Pétrus 2000, остававшаяся на Земле, чтобы покупатель смог сравнить вкус обоих напитков. Бутылки разместят внутри сундука ручной работы вместе с графином, стаканами, а также штопором, изготовленным из метеорита.
«Мы очень рады сотрудничать с Christie’s и предложить уникальный артефакт пространственных исследований. Выручка от продажи позволит нам продолжить миссию WISE, которая поможет нам разработать методы сельского хозяйства и произвести продукты питания, которые нам нужны для завтрашнего дня на Земле», – отметил Николя Гом, соучредитель и генеральный директор Space Cargo Unlimited.