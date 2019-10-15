Бывший учёный NASA заверяет: жизнь на Марсе обнаружили ещё 40 лет назад
В 1970-е годы NASA запустило программу «Викинг» для изучения Марса с поверхности и орбиты планеты. В неё входили два идентичных космических корабля — «Викинг-1» и «Викинг-2». Оба аппарата состояли из орбитальной станции, выполнявшую роль искусственного спутника и ретранслятора, и спускаемой станции. «Викинги» были запущены 20 августа и 9 сентября 1975 года соответственно и вышли на орбиту Марса летом 1976 года.
В задачу миссии, входил поиск биосигнатур микробных форм жизни. При этом перед полётом «Викинги» были тщательно стерилизованы, чтобы не заразить поверхность Марса земными формами жизни. Один из экспериментов заключался в смешении образца почвы с разбавленным водным раствором, питательные вещества в котором были помечены радиоактивным углеродом. Воздух над образцами контролировался на предмет выделения радиоактивного углекислого газа, который мог появиться как продукт жизнедеятельности микроорганизмов в почве.
В результате экспериментов пузырьки газа действительно были зафиксированы обоими «Викингами» на расстоянии около 6,5 тысяч километров друг от друга. Однако повтор исследований привёл к неоднозначным выводам — результаты были как положительными, так и отрицательными.
Гилберт В. Левин, инженер и изобретатель, написал статью в Scientific American, связанную с проведёнными на Марсе экспериментами. В 1970-е годы он был ведущим исследователем NASA по анализу почвы «Викингами». Учёный уверен, что полученные аппаратами данные доказали наличие жизни на красной планете.
Как утверждают в NASA, дальнейшие эксперименты не предоставили никаких явных доказательств присутствия живых микроорганизмов в почве рядом с посадочными площадками. В ведомстве пришли к выводу, что пробы говорят лишь о наличии имитирующего жизнь вещества в грунте. Однако, по мнению Левина, с 1976 года не было сделано ни одной серьезной попытки продолжить поиски жизни на планете.
«Группа экспертов должна рассмотреть всё, что касается старых исследований почвы и новой информации о Марсе. Объективная коллегия учёных может прийти к тому же выводу, что и я — изучив пробы грунта, «Викинги» нашли жизнь», — Гилберт В. Левин