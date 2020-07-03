Центр Солнечной системы вычислили с точностью до 100 метров

Когда мы представляем Солнечную систему, то обычно рисуем планеты, вращающиеся вокруг неподвижной звезды в самом центре. Однако в действительности каждое тело в Солнечной системе оказывает собственное гравитационное воздействие на звезду, заставляя ее смещаться относительно общего центра масс.

Международная команда астрономов, используя специально разработанное программное обеспечение, сузила местоположение барицентра Солнечной системы до 100 метров. Барицентром или центром масс Солнечной системы называется точка, где уравновешиваются массы самого Солнца, всех планет, лун и астероидов.

Барицентр удалось определить с помощью пульсаров. Эти нейтронные звезды могут вращаться чрезвычайно быстро, в миллисекундных временных масштабах, стреляя пучками электромагнитного излучения со своих полюсов. Если они ориентированы правильно, эти лучи проносятся мимо Земли, как очень быстрый космический маяк, создавая регулярный импульсный сигнал.

Сигналы от пульсаров могут использоваться как эталоны времени, ориентиры для спутников, а также для исследования межзвездной среды.

В последние годы различные обсерватории, включая североамериканскую обсерваторию NANOGrav, начали использовать пульсары для поиска низкочастотных гравитационных волн, поскольку гравитационные волны должны вызывать очень тонкие возмущения в синхронизации всего массива пульсаров на небе.