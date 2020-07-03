Центр Солнечной системы вычислили с точностью до 100 метров

Когда мы представляем Солнечную систему, то обычно рисуем планеты, вращающиеся вокруг неподвижной звезды в самом центре. Однако в действительности каждое тело в Солнечной системе оказывает собственное гравитационное воздействие на звезду, заставляя ее смещаться относительно общего центра масс.
Международная команда астрономов, используя специально разработанное программное обеспечение, сузила местоположение барицентра Солнечной системы до 100 метров. Барицентром или центром масс Солнечной системы называется точка, где уравновешиваются массы самого Солнца, всех планет, лун и астероидов.
Барицентр удалось определить с помощью пульсаров. Эти нейтронные звезды могут вращаться чрезвычайно быстро, в миллисекундных временных масштабах, стреляя пучками электромагнитного излучения со своих полюсов. Если они ориентированы правильно, эти лучи проносятся мимо Земли, как очень быстрый космический маяк, создавая регулярный импульсный сигнал.
Сигналы от пульсаров могут использоваться как эталоны времени, ориентиры для спутников, а также для исследования межзвездной среды.
В последние годы различные обсерватории, включая североамериканскую обсерваторию NANOGrav, начали использовать пульсары для поиска низкочастотных гравитационных волн, поскольку гравитационные волны должны вызывать очень тонкие возмущения в синхронизации всего массива пульсаров на небе.
Исследователи отметили, что ошибки в расчете положения Земли относительно барицентра Солнечной системы могут повлиять на измерения синхронизации пульсаров, что, в свою очередь, может повлиять на поиски низкочастотных гравитационных волн.
Оказалось, что барицентр находится не в центре Солнца, как можно было бы предположить, а ближе к поверхности звезды. Это связано с большой массой Юпитера и недостаточным учетом его орбиты в моделях. Проект NANOGrav собирает данные в течение 15 лет, а Юпитер совершает полный оборот вокруг Солнца за 12 лет.
Внеся корректировки в модель, исследователи получили центр масс Солнечной системы с точностью до 100 метров. По словам авторов, это сопоставимо с толщиной человеческого волоса на футбольном поле.
Исследователи считают, что благодаря их результатам астрономы смогут обнаружить первые сверхдолгие всплески гравитационных волн от слияния сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках.
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