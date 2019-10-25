Церера, Нептун и Энцелад: миссии NASA на ближайшее время

На сегодняшний день наиболее пристальное внимание исследователей приковано к Марсу — на его орбите находятся восемь активных зондов. Однако и у других планет Солнечной системы тоже есть секреты, для раскрытия которых NASA профинансировало разработку планетарных миссий. Некоторые из них будут реализованы в ближайшем будущем.
Церера (Ceres)
Церера — это ближайшая к Солнцу, а также наименьшая карликовая планета. Она укрылась в поясе астероидов меж Марсом и Юпитером, где, несмотря на свои скромные по планетарным меркам размеры, стала крупнейшим объектом. Её открыл в 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пиацци — с тех пор и началась круговерть, связанная с её сущностью.
Сперва Церера рассматривалась как полноценная планета Солнечной системы. Уже в 1802 году её классифицировали как астероид — несмотря на это, она продолжала считаться планетой ещё несколько десятилетий. С 2006 года Церера стала «карликовой планетой», так как она, согласно определениям Международного астрономического союза, не доминирует на своей орбите, а лишь разделяет её с тысячами других астероидов, составляя всего треть от общей массы.
Она имеет сферическую форму, в отличие от большинства малых тел, форма которых зачастую неправильна из-за слабой гравитации. Судя по плотности Цереры, она на 20-30% состоит из водяного льда.
В 2015 году на орбиту Цереры вышел зонд Dawn («Рассвет»). Однако полученные зондом данные не дают ответов на интересующие учёных вопросы: была ли Церера когда-либо пригодной для жизни и где она возникла — между орбитами планет-гигантов или в поясе Койпера? Среди других вопросов ученые отмечают состав ее поверхности, природу её цикла, паровых шлейфов и условия окружающей среды в её раннем океане. Миссия к Церере могла бы включать отправку одного или несколько роверов с возможностью их возврата на Землю.
Венера (Venus)
Иронично, что Венера названа в честь древнеримской богини любви, ведь это планета со смертельно опасной поверхностью. Несмотря на то, что она не ближайшая к Солнцу, температура на ней достигает 465 градусов Цельсия, что делает её самой горячей планетой системы.
«Недружелюбность» Венеры прослеживается и на её орбите — у неё нет ни спутников, ни колец. Атмосфера на планете тоже не соответствует названию. Она на 96% состоит из углекислого газа, покрыта слоем облаков из серной кислоты, а её давление больше земного в 92 раза. И всё это при том, что планету считают «сестрой» Земли.
Космические миссии по изучению Венеры не всегда были удачными, в связи с чем осталось много вопросов о планете. В частности, это касается изучения истории воды и определения того, была ли планета пригодна для обитания. Исследователей интересует состав, состояние и климатологическая история поверхности, а также геологическая история Венеры и её активность.
В планах NASA создание долгоживущего спускаемого аппарата, который сможет работать в экстремальных условиях на поверхности «утренней звезды» от нескольких часов до суток.
Энцелад (Enceladus)
Энцелад обнаружил Уильям Гершель в 1789 году. В 80-х годах прошлого века у спутника Сатурна находились «Вояджеры», которые передали первые данные о диаметре и рельефе объекта. В 2005 году изучение Энцелада начал межпланетный зонд «Кассини», который получил более подробные данные о поверхности спутника и происходящих на ней процессах. В частности, был открыт богатый водой шлейф, фонтанирующий из южной полярной области.
Ученые полагают, что под ледяной корой на поверхности спутника находится жидкий океан с богатыми углеродом органическими молекулами. Планетолог Шеннон МакКензи из Университета Джонса Хопкинса и его коллеги хотят отправить на Энцелад миссию для изучения этого океана. Исследователи собираются исследовать глубины, взять образцы шлейфов и выяснить, есть ли в гидротермальных жерлах небесного тела микробы.
Нептун (Neptune) и Тритон (Triton)
К ледяным гигантам Солнечной системы — Нептуну и Урану — никогда ранее не отправлялись специальные зонды. Это огромное упущение, учитывая то, что планеты типа Нептуна распространены во Вселенной.
Планетолог Эбигейл Раймер и ее коллеги из Университета Джона Хопкинса предлагают миссию во внешнюю часть Солнечной системы, чтобы изучить не только Нептун, но и его спутник Тритон — единственную луну в Солнечной системе, которая вращается вокруг своей планеты против направления вращения самой планеты.