Церера, Нептун и Энцелад: миссии NASA на ближайшее время

Церера — это ближайшая к Солнцу, а также наименьшая карликовая планета. Она укрылась в поясе астероидов меж Марсом и Юпитером, где, несмотря на свои скромные по планетарным меркам размеры, стала крупнейшим объектом. Её открыл в 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пиацци — с тех пор и началась круговерть, связанная с её сущностью.

Сперва Церера рассматривалась как полноценная планета Солнечной системы. Уже в 1802 году её классифицировали как астероид — несмотря на это, она продолжала считаться планетой ещё несколько десятилетий. С 2006 года Церера стала «карликовой планетой», так как она, согласно определениям Международного астрономического союза, не доминирует на своей орбите, а лишь разделяет её с тысячами других астероидов, составляя всего треть от общей массы.

Она имеет сферическую форму, в отличие от большинства малых тел, форма которых зачастую неправильна из-за слабой гравитации. Судя по плотности Цереры, она на 20-30% состоит из водяного льда.

В 2015 году на орбиту Цереры вышел зонд Dawn («Рассвет»). Однако полученные зондом данные не дают ответов на интересующие учёных вопросы: была ли Церера когда-либо пригодной для жизни и где она возникла — между орбитами планет-гигантов или в поясе Койпера? Среди других вопросов ученые отмечают состав ее поверхности, природу её цикла, паровых шлейфов и условия окружающей среды в её раннем океане. Миссия к Церере могла бы включать отправку одного или несколько роверов с возможностью их возврата на Землю.