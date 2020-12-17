«Чанъэ-5» доставил лунный грунт на Землю

Китайский беспилотный космический корабль «Чанъэ-5» благополучно вернулся на Землю рано утром в четверг в рамках первой за четыре десятилетия миссии по сбору лунных образцов.
«Чанъэ-5» отправился в космос 24 ноября; спускаемый аппарат достиг лунной поверхности неделей позже, 1 декабря, и прилунился в Океане штормов. 6 декабря посадочный модуль поднялся с поверхности Луны и пристыковался к орбитальному модулю, после чего аппарат отправился к Земле.
16 декабря 2020 года, когда модуль находился на расстоянии 5 тысяч километров от Земли, от него отделилась возвращаемая капсула, которая в 17:33 по Всемирному координированному времени (UTC) вошла в атмосферу планеты со скоростью около 11,2 километров в секунду и через 26 минут совершила мягкую посадку.
Модуль возврата космического зонда приземлился в районе Внутренней Монголии на севере Китая. Как сообщил китайский телеканал CGTN, на место посадки уже прибыл персонал. Ожидается, что аппарат доставил на Землю около двух килограммов реголита.
Благодаря этой миссии Китай стал лишь третьей страной, получившей образцы с Луны, после Соединенных Штатов и Советского Союза в 1960-х и 1970-х годах.
Ученые надеются, что образцы помогут им узнать о происхождении Луны, ее формировании и вулканической активности на ее поверхности.
В 2023–2024 годах в космос должна отправится автоматическая станция «Чанъэ-6», которая по своей конструкции будет аналогична «Чанъэ-5». Ее задачей станет доставка на Землю реголита из южной полярной области Луны.
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