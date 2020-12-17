«Чанъэ-5» доставил лунный грунт на Землю

Китайский беспилотный космический корабль «Чанъэ-5» благополучно вернулся на Землю рано утром в четверг в рамках первой за четыре десятилетия миссии по сбору лунных образцов.

«Чанъэ-5» отправился в космос 24 ноября; спускаемый аппарат достиг лунной поверхности неделей позже, 1 декабря, и прилунился в Океане штормов. 6 декабря посадочный модуль поднялся с поверхности Луны и пристыковался к орбитальному модулю, после чего аппарат отправился к Земле.

16 декабря 2020 года, когда модуль находился на расстоянии 5 тысяч километров от Земли, от него отделилась возвращаемая капсула, которая в 17:33 по Всемирному координированному времени (UTC) вошла в атмосферу планеты со скоростью около 11,2 километров в секунду и через 26 минут совершила мягкую посадку.