Частное затмение Луны: как это было

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и своим спутником. Полное затмение случается, если Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, а если она оказывается в тени не целиком – это частное теневое лунное затмение.

19 ноября 2021 года произошло как раз частное затмение, при этом оно было самым продолжительным с XV века.