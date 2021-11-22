Частное затмение Луны: как это было

Ноябрь 2021 года был полон значимых астрономических событий, но полноценным наблюдениям помешал ряд факторов. Метеорный поток Леониды прошел на фоне «засвеченного» полной Луной неба, а частное теневое затмение Луны на территории России могли видеть только жители дальневосточных регионов.
Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и своим спутником. Полное затмение случается, если Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, а если она оказывается в тени не целиком – это частное теневое лунное затмение.
19 ноября 2021 года произошло как раз частное затмение, при этом оно было самым продолжительным с XV века.
I was capturing hundreds of images per minute of the lunar eclipse, but that makes for a boring timelapse. Here's the whole thing in 34 frames played back at 24fps. #astrophotography #space #opteam #LunarEclipse pic.twitter.com/vZpMVZEfYr— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 19, 2021
Затмение длилось 3 часа 28 минут, а к 12:04 мск в тень Земли погрузилось 0,97 лунного диска. Помимо Дальнего Востока, его могли наблюдать в Океании, Америке, Восточной Азии, Северной Европе и Индонезии.
👋🏻Hi @ESO did you see this? Our photo-ambassador Pablo Carrillo took this amazing images of #LunarEclipse above VLT! pic.twitter.com/KrLcGuSA5x— ALMA Observatory at Home📡 (@almaobs) November 19, 2021
Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Антон Шкаплеров, которые сейчас работают на борту Международной космической станции, показали, как выглядит лунное затмение с околоземной орбиты.
Несколько фаз лунного затмения также смог запечатлеть малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», который расположен на высоте 490 км. Обычно камеры российского спутника направлены в сторону Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, специалисты временно меняют направление его обзора.
Несколько фаз лунного затмения 19 ноября смог запечатлеть малый космический аппарат #Аист2Д, созданный в РКЦ «Прогресс».— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 20, 2021
🛰️ Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют. pic.twitter.com/7TgtCwHKnt
Луна находилась в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды. Эффектный красный цвет вызван рэлеевским рассеянием: исходящий от Солнца синий свет с его укороченной волной рассеивается частицами в атмосфере Земли, а красный свет, длина волны которого больше, легко проходит барьер из этих частиц. Чем больше пыли или облаков в атмосфере Земли во время затмения, тем краснее становится Луна.
Lunar eclipse over Gran Torre Santiago in #Chile . The view was absolutely spectacular with great colorful reflections on the building during twilight. #eclipse #LunarEclipse #Chile #alerta #Santiago #noticias #cnn #astronomy #Moon pic.twitter.com/KODWdS2Drt— Yuri Beletsky (@YBeletsky) November 19, 2021
Посмотрите, как прошло кольцеобразное солнечное затмение в этом году.