Частное затмение Луны: как это было

На большей части территории России оно не наблюдалось, но любители астрономии из других стран опубликовали красочные свидетельства.

Ноябрь 2021 года был полон значимых астрономических событий, но полноценным наблюдениям помешал ряд факторов. Метеорный поток Леониды прошел на фоне «засвеченного» полной Луной неба, а частное теневое затмение Луны на территории России могли видеть только жители дальневосточных регионов.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и своим спутником. Полное затмение случается, если Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, а если она оказывается в тени не целиком – это частное теневое лунное затмение. 19 ноября 2021 года произошло как раз частное затмение, при этом оно было самым продолжительным с XV века.

I was capturing hundreds of images per minute of the lunar eclipse, but that makes for a boring timelapse. Here's the whole thing in 34 frames played back at 24fps. #astrophotography #space #opteam #LunarEclipse pic.twitter.com/vZpMVZEfYr — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 19, 2021

Затмение длилось 3 часа 28 минут, а к 12:04 мск в тень Земли погрузилось 0,97 лунного диска. Помимо Дальнего Востока, его могли наблюдать в Океании, Америке, Восточной Азии, Северной Европе и Индонезии.

👋🏻Hi @ESO did you see this? Our photo-ambassador Pablo Carrillo took this amazing images of #LunarEclipse above VLT! pic.twitter.com/KrLcGuSA5x — ALMA Observatory at Home📡 (@almaobs) November 19, 2021

Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Антон Шкаплеров, которые сейчас работают на борту Международной космической станции, показали, как выглядит лунное затмение с околоземной орбиты.

Несколько фаз лунного затмения также смог запечатлеть малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», который расположен на высоте 490 км. Обычно камеры российского спутника направлены в сторону Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, специалисты временно меняют направление его обзора.

Несколько фаз лунного затмения 19 ноября смог запечатлеть малый космический аппарат #Аист2Д, созданный в РКЦ «Прогресс».



🛰️ Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют. pic.twitter.com/7TgtCwHKnt — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 20, 2021

Луна находилась в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды. Эффектный красный цвет вызван рэлеевским рассеянием: исходящий от Солнца синий свет с его укороченной волной рассеивается частицами в атмосфере Земли, а красный свет, длина волны которого больше, легко проходит барьер из этих частиц. Чем больше пыли или облаков в атмосфере Земли во время затмения, тем краснее становится Луна.