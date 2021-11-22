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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

Частное затмение Луны: как это было

Анастасия Баринова
22 ноября 2021
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Фото: ALMA Observatory at Home
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Фото: Роскосмос
На большей части территории России оно не наблюдалось, но любители астрономии из других стран опубликовали красочные свидетельства.

Ноябрь 2021 года был полон значимых астрономических событий, но полноценным наблюдениям помешал ряд факторов. Метеорный поток Леониды прошел на фоне «засвеченного» полной Луной неба, а частное теневое затмение Луны на территории России могли видеть только жители дальневосточных регионов.

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Читайте такжеАстрономический ноябрь: частное затмение Луны и метеорный поток Леониды

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и своим спутником. Полное затмение случается, если Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, а если она оказывается в тени не целиком – это частное теневое лунное затмение.

19 ноября 2021 года произошло как раз частное затмение, при этом оно было самым продолжительным с XV века.

Затмение длилось 3 часа 28 минут, а к 12:04 мск в тень Земли погрузилось 0,97 лунного диска. Помимо Дальнего Востока, его могли наблюдать в Океании, Америке, Восточной Азии, Северной Европе и Индонезии.

Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Антон Шкаплеров, которые сейчас работают на борту Международной космической станции, показали, как выглядит лунное затмение с околоземной орбиты.

Несколько фаз лунного затмения также смог запечатлеть малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», который расположен на высоте 490 км. Обычно камеры российского спутника направлены в сторону Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, специалисты временно меняют направление его обзора.

Луна находилась в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды. Эффектный красный цвет вызван рэлеевским рассеянием: исходящий от Солнца синий свет с его укороченной волной рассеивается частицами в атмосфере Земли, а красный свет, длина волны которого больше, легко проходит барьер из этих частиц. Чем больше пыли или облаков в атмосфере Земли во время затмения, тем краснее становится Луна.

Посмотрите, как прошло кольцеобразное солнечное затмение в этом году.

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