Чем нас порадует небо февраля: астрономический календарь

В безоблачную морозную погоду хорошо видны зимние созвездия.

После января, насыщенного астрономическими событиями, февраль дает любителям звездного неба небольшую передышку. Звездопадов не ожидается, зато световой день стабильно растет, и его продолжительность к концу месяца достигнет 10 часов 36 минут на широте Москвы. 1 февраля этот показатель составляет всего 8 часов 40 минут!

В течение первой половины месяца, до 16 февраля, Солнце движется по созвездию Козерога, а затем переходит в созвездие Водолея. Меркурий виден на утреннем небе в его юго-восточной части. Планета перемещается попятно по созвездию Стрелец, с 4 февраля двигаясь в одном направлении с Солнцем.

В народе такое направление называется «ретроградным», но по факту ни одна планета не движется в обратном направлении: так только кажется с точки зрения земного наблюдателя. Иллюзия создается из-за разной скорости планет, путешествующих по своим орбитам вокруг Солнца.

Явление ретроградного Меркурия – повторяющееся: в среднем в течение года такое происходит три раза, приблизительно по три недели. На поведение человека и его жизненные события это не влияет, однако с ростом популярности астрологии этому обычному астрономическому явлению приписывают сверхъестественные силы.

Более того: если смотреть с Земли, все планеты проходят через период ретроградного (с востока на запад) движения относительно звезд, просто первая планета от Солнца делает это чаще, потому и оказалась в центре внимания.

«Идея о том, что гравитация от этих очень далеких тел каким-то образом влияет на нашу жизнь, просто не работает в рамках физики», — говорит Жан-Люк Марго, планетарный астроном и профессор UCLA.

Среди других планет, которые видны февральскими ночами – Уран, Нептун и Юпитер до середины месяца, а утром это Венера и Марс. Сатурн появится только в конце месяца – его можно будет найти на фоне утренней зари в южных районах страны. Планета перемещается по созвездию Козерог.

Высоко в восточной области неба Большая Медведица приближается к зениту, под ней находятся созвездия Гончие Псы, Волопас и Северная Корона. Левее, в северо-восточной стороне, поднимаются созвездия Геркулес и Лира, а над ними – Голова Дракона.

Фото: Московский планетарий

Невысоко над северной стороной горизонта расположен Цефей, левее его – Кассиопея и правее, у самого горизонта, Лебедь. На юге красуется Лев с его главной звездой Регул (α Льва; +1,35m), а у самого горизонта сияет великолепный Сириус (α Большого Пса; -1,46m) и правее – Орион.

Февраль остается отличным месяцем для наблюдения за полярным сиянием в тех широтах, где это возможно. Лучшим в России местом считается Мурманская область, но его также видно в Архангельской и Ленинградской области, где оно будет похоже на разноцветную дугу над горизонтом.

Где и как снимать северное сияние? Советы от Виталия Истомина читать

19 февраля исполнилось бы 85 лет Климу Ивановичу Чурюмову (1937-2016 гг). Этот выдающийся советский астроном совершил множество важных открытий. В частности, в 1969 году вместе с аспиранткой Светланой Герасименко он обнаружил комету, получившую название по имени первооткрывателей: «Комета Чурюмова – Герасименко» (67P/Churyumov-Gerasimenko).