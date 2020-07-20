Чем пахнет космос? Американский стартап воссоздал «запах космоса» в новом парфюме

Еще в 2008 году NASA обсуждало возможность воссоздания в лаборатории «космического запаха» с директором парфюмерной компании Omega Ingredients Стивеном Пирсом. Этот проект задумывался как часть подготовки астронавтов на Земле к космическим полетам.

Однако эта идея не нашла реализации, пока американский предприниматель Мэтт Ричмонд не объявил на Kickstarter о сборе средств на производство «парфюма с запахом космоса». Продукт получил название Eau De Space.

Всего за месяц стартап собрал 450 000 тысяч долларов, превысив желаемую сумму более чем в 100 раз. Это привело к тому, что теперь Ричмонд воссоздаёт не только «запах космоса, но и «запах Луны».