Чем пахнет космос? Американский стартап воссоздал «запах космоса» в новом парфюме

Еще в 2008 году NASA обсуждало возможность воссоздания в лаборатории «космического запаха» с директором парфюмерной компании Omega Ingredients Стивеном Пирсом. Этот проект задумывался как часть подготовки астронавтов на Земле к космическим полетам.
Однако эта идея не нашла реализации, пока американский предприниматель Мэтт Ричмонд не объявил на Kickstarter о сборе средств на производство «парфюма с запахом космоса». Продукт получил название Eau De Space.
Всего за месяц стартап собрал 450 000 тысяч долларов, превысив желаемую сумму более чем в 100 раз. Это привело к тому, что теперь Ричмонд воссоздаёт не только «запах космоса, но и «запах Луны».
Само по себе космическое пространство запаха не имеет (а попытка принюхаться в открытом космосе приведет к неминуемой гибели), однако по свидетельствам астронавтов, которые возвращаются из открытого космоса, уже на борту МКС они чувствуют некий «горелый» запах.
Астронавт Тони Антонелли рассказывал, что этот «запах отличается от чего бы то ни было» и напоминает нечто жженое с оттенками рома и малины. Похожие впечатления описывал участник миссии «Аполлон-16» Чарли Дьюк. По его словам, космос «пахнет так, будто кто-то только что выстрелил из карабина».
Одним из источников «горелого запаха» космоса могут быть полициклические ароматические углеводороды. Эти соединения повсеместно встречаются в Солнечной системе, во всем Млечном Пути, в других галактиках и в межзвездном пространстве. Другое объяснение запаха, которое испытали астронавты, немного более приземленное — по возвращению космонавтов внутрь космической станции происходит окисление, в результате которого образуется озон, запах которого чем-то напоминает запах «горящих проводов».
Отмечается, что приобрести «космический парфюм» можно будет по цене в 30 долларов. Доставка продукции начнется в октябре.
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