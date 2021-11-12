Чем зонд NASA займется на Венере: видео

Этой весной Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило, что разработает и запустит две новые миссии для исследования Венеры в начале 2030-х годов. В рамках одной из них, получившей название VERITAS, на орбиту второй от Солнца планеты будет отправлен аппарат с мощными радиолокационными приборами, способными наблюдать сквозь плотную атмосферу, картировать поверхность планеты и искать признаки активных процессов – тектоники плит и вулканизма.
Другая миссия, получившая название DAVINCI+ предполагает отправку к Венере космического аппарата нового поколения – посадочный зонд, который пролетит сквозь горячую и плотную атмосферу планеты.
Теперь NASA выпустило новое видео, посвященное миссии DAVINCI+ и научным исследованиям, которые она будет проводить на Венере.
В видео поясняется, что миссия DAVINCI+, запуск которой запланирован на 2029 год, состоит из двух основных частей. На первом этапе главный космический корабль совершит два облета планеты для изучения ее атмосферы и ночной поверхности. Аппарат сосредоточится на наблюдении за изменением облаков Венеры с течением времени и попытке идентифицировать загадочное химическое вещество, которое странным образом поглощает ультрафиолетовый свет.
Через семь месяцев зонд совершит часовой спуск в атмосферу Венеры, передавая данные на главный аппарат. Предполагается, что зонд определит состав, температуру, давление и ветры, присутствующие в каждом слое атмосферы Венеры. Ученые надеются, что все эти данные помогут им не только лучше «понять» планету, но и соберут воедино ее историю. Это поможет понять, например, существовала ли когда-либо на ее поверхности вода.
«Зонд покажет людям, каково это – стоять на поверхности Венеры. Открытия, которые будут совершены благодаря этому широкому набору данных, подскажут нам, была ли Венера обитаемой», – говорит в видео Джада Анри, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда в Мэриленде.
NASA выделило на подготовку каждой миссии по 500 млн долларов. Последним зондом, посетившим планету, был орбитальный аппарат «Магеллан» в 1990-1994 гг. Новые миссии были избраны на основе их потенциальной научной ценности и реальности осуществления их планов развития.