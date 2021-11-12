Чем зонд NASA займется на Венере: видео

Этой весной Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило, что разработает и запустит две новые миссии для исследования Венеры в начале 2030-х годов. В рамках одной из них, получившей название VERITAS, на орбиту второй от Солнца планеты будет отправлен аппарат с мощными радиолокационными приборами, способными наблюдать сквозь плотную атмосферу, картировать поверхность планеты и искать признаки активных процессов – тектоники плит и вулканизма.

Другая миссия, получившая название DAVINCI+ предполагает отправку к Венере космического аппарата нового поколения – посадочный зонд, который пролетит сквозь горячую и плотную атмосферу планеты.

Теперь NASA выпустило новое видео, посвященное миссии DAVINCI+ и научным исследованиям, которые она будет проводить на Венере.