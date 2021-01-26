Черная дыра методично засасывает звезду: видео

Чёрные дыры сильно нагревают притягиваемое вещество из-за трения в аккреционном диске. Такие процессы в виде рентгеновских вспышек от черных дыр регулярно наблюдаются с Земли. Но что происходит совсем нечасто, так это вспышки, извергаемые с регулярностью часового механизма.

О загадочном поведении одной из сверхмассивных дыр в центре галактики в 250 миллионах световых лет от нас сообщалось в 2019 году. Рентгеновская вспышка от нее нарастала каждые 9 часов.

Астроном Эндрю Кинг из колледжа Лестера в Великобритании обнаружил возможный спусковой механизм этого явления — безжизненную звезду, которая имела неосторожность столкнуться с черной дырой.