Четверть солнцеподобных звезд питаются своими планетами

За 32 года с тех пор, как были впервые обнаружены планеты, вращающиеся вокруг звезд, отличных от нашего Солнца, мы обнаружили, что планетные системы являются обычным явлением в Галактике. Однако многие из них сильно отличаются от известной нам Солнечной системы.

Планеты в Солнечной системе вращаются вокруг светила по стабильной и почти круговой траектории, что говорит о том, что орбиты планет не сильно изменились с момента их образования. Но многие планетные системы, вращающиеся вокруг других звезд, пострадали от очень хаотичного прошлого.

Относительно спокойная история нашей Солнечной системы способствовала процветанию жизни на Земле. В поисках инопланетных миров, которые могут содержать жизнь, мы можем сузить круг целей, если у нас есть способ идентифицировать системы, у которых было такое же мирное прошлое, пишут исследователи из Университета Монаша.