Что будет, если уронить мяч на разных планетах: видео

Ученый-планетолог доктор Джеймс О’Донохью собрал занимательную анимацию того, как быстро объект падает на поверхность таких космических тел, как Солнце, Земля, Церера, Юпитер, Луна и Плутон.
Анимация показывает, как мяч падает с расстояния в один километр на поверхность каждого объекта при условии отсутствия сопротивления воздуха. Так, для того, чтобы упасть на Солнце мячу потребуется 2,7 секунды, а на Землю — 14,3 секунды.
Интересно, что мячу требуется 13,8 секунды, чтобы упасть на Сатурн, и 15 секунд — на Уран.
«Уран тянет мяч вниз медленнее, чем на Земле! Почему? Потому что низкая средняя плотность Урана отодвигает поверхность от большей части массы. Точно так же Марс почти вдвое превышает массу Меркурия, поверхностная гравитация там такая же. Это указывает на то, что Меркурий намного плотнее Марса», — говорит О’Донохью.
Самыми безынтересными объектами с точки зрения игры в мяч оказались Плутон и Церера с 56,7 и 84,3 секундами на падение, соответственно.
О’Донохью вместе с астрономом Рами Мандоу использовал информационный бюллетень NASA по планетам для справки при создании видео. Ученые также сослался на один из самых известных гравитационных экспериментов, проведенный астронавтом Дэйвом Скоттом на Луне: если вы одновременно уроните перо и молот на Луну с одной и той же высоты, оба тела приземлятся одновременно. Это связано с тем, что без значительного сопротивления воздуха все объекты падают с одинаковой скоростью (независимо от массы).