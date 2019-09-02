Что будет с Солнцем: Хаббл сфотографировал умирающую звезду

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал планетарную туманность NGC 5307, которая находится в 10 тысячах световых лет от Земли. Находится она в созвездии Кентавра, которое видно в южных широтах.

Яркая точка в центре – звезда типа белый карлик, а светлый ореол вокруг – планетарная туманность, то есть слой звёздной атмосферы, сброшенный во время взрыва.

Этой стадии предшествует другая – красный гигант, в которого неизбежно превратится и Солнце. На этом этапе звезда сильно увеличивается в размерах (сейчас диаметр нашего светила – примерно 0,01 астрономической единицы, а в стадии красного гиганта он будет равен 2 a.e.). Правда, случится это не скоро: Солнцу, например, осталось около 5,5 миллиардов лет.