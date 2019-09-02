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Космос

Что будет с Солнцем: Хаббл сфотографировал умирающую звезду

02 сентября 2019
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Планетарная туманность NGC 5307
Фото: ESA/Hubble & NASA
Красивое зрелище! И пугающее.

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал планетарную туманность NGC 5307, которая находится в 10 тысячах световых лет от Земли. Находится она в созвездии Кентавра, которое видно в южных широтах.

Яркая точка в центре – звезда типа белый карлик, а светлый ореол вокруг – планетарная туманность, то есть слой звёздной атмосферы, сброшенный во время взрыва. 

Этой стадии предшествует другая – красный гигант, в которого неизбежно превратится и Солнце. На этом этапе звезда сильно увеличивается в размерах (сейчас диаметр нашего светила – примерно 0,01 астрономической единицы, а в стадии красного гиганта он будет равен 2 a.e.). Правда, случится это не скоро: Солнцу, например, осталось около 5,5 миллиардов лет.

В ходе жизни звезды процессы ядерного синтеза постоянно пытаются разорвать её на части, но её собственная масса предотвращает это. В конце стадии красного гиганта силы термоядерных реакций и гравитации перстают уравновешивать друг друга. Без достаточного количества энергии, выделяемой от ядерного топлива, внутренние слои коллапсируют и падают к ядру, а поверхностные – выбрасываются в космос. На снимке – то, что осталось от звезды: расширяющееся облако газа и остатки ядра красной гигантской звезды. Это не конец эволюции звезды – внешние слои все еще движутся и охлаждаются. Всего через несколько тысяч лет они рассеются, и всё, что останется – неяркий белый карлик.

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