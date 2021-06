«Что это такое?» В центре Галактики заметили гигантскую мигающую звезду

Еще интереснее происхождение сокращения WIT в названии гигантской звезды. Поскольку астрономы не всегда сразу могут объяснить, что за явление они обнаружили на небе, но при этом не лишены самоиронии, они решили определенный класс объектов назвать «что это такое?» (What it this?).

«Иногда мы находим переменные звезды, не попадающие ни в одну из установленных категорий, которые мы называем объектами What it this? или WIT. Мы действительно не знаем, как появились эти мигающие гиганты. Приятно видеть такие открытия с VVV после стольких лет планирования и сбора данных», — объяснил соавтор исследования Филип Лукас.