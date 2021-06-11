«Что это такое?» В центре Галактики заметили гигантскую мигающую звезду

Поскольку звезда расположена в плотной области Млечного Пути, исследователи предположили, что перед звездой случайно прошел какой-то неизвестный темный объект. Но моделирование показало, что для реализации этого сценария должно быть неправдоподобно большое количество темных тел, плавающих вокруг Галактики.

Еще одна звездная система такого типа известна давно. Гигантская звезда Эпсилон Возничего частично затмевается огромным диском пыли каждые 27 лет, но тускнеет только на 50%. Второй пример, TYC 2505-672-1, был обнаружен несколько лет назад. Эта звезда является частью двойной системы и каждые 69 лет затмевается диском пыли своей звезды-компаньона.

VVV-WIT-08 была обнаружена с помощью телескопа Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA), который находится в Чили и управляется Европейской южной обсерваторией. Первые три буквы в наименовании звезды связаны с названием обзора, проводимого этим телескопом.