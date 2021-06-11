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«Дикая природа России»
Космос

«Что это такое?» В центре Галактики заметили гигантскую мигающую звезду

National Geographic Россия
11 июня 2021
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Фото: University of Cambridge
Огромная звезда, находящаяся от нас на расстоянии 25 000 световых лет, тускнеет на 97%, а затем медленно возвращается к прежней яркости.

Астрономы заметили гигантскую мигающую звезду, в 100 раз больше Солнца, которая скрывается в самом сердце Млечного Пути. Наблюдения показали, что звезда, получившая название VVV-WIT-08, за несколько сотен дней потускнела на 97%, а затем медленно вернулась к прежней яркости.

Неожиданное затемнение, вероятно, было вызвано планетой или звездой-компаньоном, окруженной диском непрозрачной пыли и блокирующей свет от VVV-WIT-08.

«Удивительно, что мы только что наблюдали темный, большой и вытянутый объект, проходящий между нами и далекой звездой, и мы можем только предполагать его происхождение», – Сергей Копосов, соавтор исследования из Эдинбургского университета.

Поскольку звезда расположена в плотной области Млечного Пути, исследователи предположили, что перед звездой случайно прошел какой-то неизвестный темный объект. Но моделирование показало, что для реализации этого сценария должно быть неправдоподобно большое количество темных тел, плавающих вокруг Галактики.

Еще одна звездная система такого типа известна давно. Гигантская звезда Эпсилон Возничего частично затмевается огромным диском пыли каждые 27 лет, но тускнеет только на 50%. Второй пример, TYC 2505-672-1, был обнаружен несколько лет назад. Эта звезда является частью двойной системы и каждые 69 лет затмевается диском пыли своей звезды-компаньона.

VVV-WIT-08 была обнаружена с помощью телескопа Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA), который находится в Чили и управляется Европейской южной обсерваторией. Первые три буквы в наименовании звезды связаны с названием обзора, проводимого этим телескопом.

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Еще интереснее происхождение сокращения WIT в названии гигантской звезды. Поскольку астрономы не всегда сразу могут объяснить, что за явление они обнаружили на небе, но при этом не лишены самоиронии, они решили определенный класс объектов назвать «что это такое?» (What it this?).

«Иногда мы находим переменные звезды, не попадающие ни в одну из установленных категорий, которые мы называем объектами What it this? или WIT. Мы действительно не знаем, как появились эти мигающие гиганты. Приятно видеть такие открытия с VVV после стольких лет планирования и сбора данных», — объяснил соавтор исследования Филип Лукас.

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