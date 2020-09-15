Что известно о возможном существовании микробной жизни на Венере

Венера ярко сияет на нашем ночном небосклоне, однако вблизи она настолько негостеприимна, насколько может быть негостеприимна каменистая планета с дождями серной кислоты, удушающей атмосферой с высочайшим содержанием СО2 (96,5 %) и атмосферным давлением на поверхности, в 100 раз превышающим земное.

Основываясь на нашем понимании жизни на Земле, Венера — одно из последних мест в Солнечной системе, где стоило бы искать живых существ. Однако международная группа ученых только что обнаружила нечто, что может быть биосигнатурой на Венере.

С другой стороны, это может быть признаком абиотического химического процесса, о котором мы еще не знаем. Или же на Венере может происходить какой-то плохо изученный геологический процесс.

Высоко в густых облаках Венеры, где условия более умеренные и менее разрушительные, чем на поверхности, исследователи обнаружили следы газа фосфина, соединения, производимого на Земле в результате биотических процессов. При этом, по мнению исследователей, известные абиотические процессы вряд ли могли привести к образованию в облачных слоях Венеры фосфина в количестве около 20 частей на миллиард.

Команда обнаружила уникальную спектральную сигнатуру фосфина на высоте от 53 до 62 километров с помощью двух разных инструментов в разное время — телескопа Джеймса Клерка Максвелла в 2017 году и комплексом радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама в 2019 году.