Что известно о возможном существовании микробной жизни на Венере

Венера ярко сияет на нашем ночном небосклоне, однако вблизи она настолько негостеприимна, насколько может быть негостеприимна каменистая планета с дождями серной кислоты, удушающей атмосферой с высочайшим содержанием СО2 (96,5 %) и атмосферным давлением на поверхности, в 100 раз превышающим земное.
Основываясь на нашем понимании жизни на Земле, Венера — одно из последних мест в Солнечной системе, где стоило бы искать живых существ. Однако международная группа ученых только что обнаружила нечто, что может быть биосигнатурой на Венере.
С другой стороны, это может быть признаком абиотического химического процесса, о котором мы еще не знаем. Или же на Венере может происходить какой-то плохо изученный геологический процесс.
Высоко в густых облаках Венеры, где условия более умеренные и менее разрушительные, чем на поверхности, исследователи обнаружили следы газа фосфина, соединения, производимого на Земле в результате биотических процессов. При этом, по мнению исследователей, известные абиотические процессы вряд ли могли привести к образованию в облачных слоях Венеры фосфина в количестве около 20 частей на миллиард.
Команда обнаружила уникальную спектральную сигнатуру фосфина на высоте от 53 до 62 километров с помощью двух разных инструментов в разное время — телескопа Джеймса Клерка Максвелла в 2017 году и комплексом радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама в 2019 году.
Фосфин, или фосфористый водород (РН3) на Земле производят анаэробные бактерии, которые могут жить и получать энергию при полном отсутствии кислорода. Любое другое происхождение фосфина в настоящее время неизвестно. Поэтому в 2019 году астробиологи признали фосфористый водород потенциальным биомаркером, наряду с кислородом и метаном, потенциально указывающим на наличие жизни.
Однако в Солнечной системе есть примеры образования фосфина абиотического происхождения. Этот газ присутствует в атмосферах Юпитера и Сатурна, но там его природа другая: фосфин образуется в нижних слоях, где среда восстановительная, а давления огромные, а затем, в результат атмосферной конвекции доставляется в верхние слои, где его фиксируют спектрометры.
Напротив, на Венере атмосфера кислая, что должно приводить к быстрому разрушению фосфина, однако обнаружения этого газа с разницей в два года говорят о том, что производство этого соединения продолжается. Ученые пришли к выводу, что, несмотря на тепло и давление на поверхности, Венера не может соответствовать условиям абиотического образования фосфина.
Другие процессы, такие как молния, поражающая фосфорсодержащее место, или фосфорсодержащие микрометеориты, могут производить атмосферный фосфин, но исследователи исключили и эти механизмы — они просто недостаточно распространены на Венере, чтобы производить фосфин в количестве 20 частей на миллиард.
В прошлом месяце группа ученых, некоторые из которых были участниками этого нового открытия, обнаружили правдоподобную возможность постоянного плавающего сообщества микробов, живущего в облаках Венеры, именно в умеренной зоне, в которой Гривз и ее команда обнаружили фосфин.
Команда Гривз также осторожно указывает на возможность существования неизвестного химического процесса, управляющего синтезом фосфина на Венере.
Независимо от того, что производит сигнатуру фосфина в атмосфере Венеры, поиск ответа научит нас чему-то новому — будь то новое понимание химических процессов, создающих фосфин или нечто о стойкости самой жизни.