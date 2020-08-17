Что получится, если две галактики сольются в одну? Один из ярчайших объектов во Вселенной!

NGC 1614 расположена в созвездии Эридан, примерно в 200 миллионах световых лет от Земли. Это спиральная галактика с перемычкой относится к пекулярным, то есть обладающим настолько яркими индивидуальными особенностями, что их невозможно классифицировать по последовательности Хаббла.

Необычный внешний вид NGC 1614, включая ее светлый «хвост», обусловлен слиянием двух галактик. В результате их столкновения из меньшей галактики вырывается поток межзвездного газа, устремляющийся к центру большей. Это привело к всплеску звездообразования, которое началось в ядре и медленно распространилось по всей галактике.

Некоторые астрономы причисляют NGC 1614 к светящимся инфракрасным галактикам (в последовательности Хаббла такой классификации нет). Это ярчайшие объекты в известной человечеству Вселенной, самым ярким из которых является галактика WISE J224607.55-052634.9. Ее светимость превышает солнечную в 349×10¹² раз.

NGC 1614 была открыта в 1885 году американским астрономом Льюисом Свифтом.

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