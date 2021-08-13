Что происходит на Марсе: Ingenuity снял Perseverance, который всё рассыпал

Вопрос о наличии когда-либо существовавшей или даже остаточной жизни на Марсе волнует ученых уже несколько столетий. Сейчас на поверхности Красной планеты функционируют пять аппаратов, собирающих научные данные, но лишь один из них — Perseverance — прямо предназначен для сбора образцов и поиска биосигнатур на поверхности Марса.

К сожалению, первую попытку по отбору проб на планете марсоход провалил. Вот, что об этом пишут в NASA: «Инженерная телеметрия и изображение с CacheCam внутри адаптивного кэширующего узла (ACA, оборудование для обработки пробирок) подтвердили, что мы перенесли пробирку с Corer на ACA, запечатали пробирку и успешно поместили её на хранение […] Затем было получено измерение объема и изображение после измерения, указывающее на то, что пробирка для образца пуста».

В космическом агентстве потратили два дня, анализируя информацию с марсохода, в том числе данные телеметрии с пробоотборника, а также путь, пройденный Perseverance с момента взятия керна. Исследователи пришли к выводу, что порода возле марсохода оказалась слишком твердой, а крошки и пыль, которые могли быть собраны ровером, попросту рассыпались.

Однако надежда на усилия Perseverance еще не потеряна. Теперь марсоход направляется к следующему запланированному месту отбора проб и самой дальней точке своей научной кампании — в район South Séítah в кратере Езеро, который представляет собой серию изрезанных дюн, ранее исследованных вертолетом Ingenuity.