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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Космос

Что происходит на Марсе: Ingenuity снял Perseverance, который всё рассыпал

National Geographic Россия
13 августа 2021
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Фото: NASA
На Красной планете определенно есть «жизнь».

Вопрос о наличии когда-либо существовавшей или даже остаточной жизни на Марсе волнует ученых уже несколько столетий. Сейчас на поверхности Красной планеты функционируют пять аппаратов, собирающих научные данные, но лишь один из них — Perseverance — прямо предназначен для сбора образцов и поиска биосигнатур на поверхности Марса.

К сожалению, первую попытку по отбору проб на планете марсоход провалил. Вот, что об этом пишут в NASA: «Инженерная телеметрия и изображение с CacheCam внутри адаптивного кэширующего узла (ACA, оборудование для обработки пробирок) подтвердили, что мы перенесли пробирку с Corer на ACA, запечатали пробирку и успешно поместили её на хранение […] Затем было получено измерение объема и изображение после измерения, указывающее на то, что пробирка для образца пуста».

В космическом агентстве потратили два дня, анализируя информацию с марсохода, в том числе данные телеметрии с пробоотборника, а также путь, пройденный Perseverance с момента взятия керна. Исследователи пришли к выводу, что порода возле марсохода оказалась слишком твердой, а крошки и пыль, которые могли быть собраны ровером, попросту рассыпались.

Однако надежда на усилия Perseverance еще не потеряна. Теперь марсоход направляется к следующему запланированному месту отбора проб и самой дальней точке своей научной кампании — в район South Séítah в кратере Езеро, который представляет собой серию изрезанных дюн, ранее исследованных вертолетом Ingenuity.

Ingenuity, в свою очередь, успешно продолжает миссию, которая давно должна была закончиться. Еще в начале экспериментов сотрудники NASA пообещали, что испытают пределы винтокрылого аппарата, после чего его миссия будет завершена. Однако живучий вертолет совершил уже 11 полетов на различные расстояния и, похоже, готов к новым вызовам.

NASA передало очередные кадры аппарата, на которых можно заметить марсоход Perseverance. На кадре с Красной планеты с трудом, но можно рассмотреть колеса, мачту дистанционного зондирования и многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор в кормовой части ровера.

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