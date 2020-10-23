Что происходит с Ио во время непрерывного извержения вулканов: новое исследование

Благодаря исключительному разрешению и чувствительности ALMA астрономы впервые смогли ясно увидеть шлейфы диоксида серы (SO2) и монооксида серы (SO), поднимающиеся из вулканов. Основываясь на снимках, они подсчитали, что действующие вулканы непосредственно производят 30-50 процентов атмосферы Ио.

Снимки ALMA также показали, что из вулканов выходит третий газ: хлорид калия (KCl). «Мы видим KCl в вулканических регионах, где мы не видим SO2 или SO. Это убедительное доказательство того, что резервуары магмы под разными вулканами различаются», — пояснила Лущ-Кук.

Этот спутник вулканически активен из-за процесса, называемого приливным нагревом. Ио вращается вокруг Юпитера по не совсем круглой орбите и всегда обращен одной стороной к планете. Гравитационное притяжение других спутников — Европы и Ганимеда — вызывает огромное количество внутреннего трения и тепла, в результате чего возникают вулканы, такие как Локи Патера, размер которого составляет более 200 километров в поперечнике.