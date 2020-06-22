Что происходит с человеком в космосе?
Рекорд пребывания в космосе был установлен российским космонавтом Валерием Поляковым почти 20 лет назад и составляет 437 дней. Для него этот полет в космос был вторым по счету, а в течение первого полета космонавт провел на орбите Земли 240 дней. Сергей Крикалев за шесть полетов провел в космосе в общей сложности 803 дня.
Конечно, космос нельзя назвать дружелюбным местом для человека — наша физиология не приспособлена для жизни в отсутствие гравитации. Мышцы тела в прямом смысле сопротивляются гравитации на Земле, а значит, в космосе они будут нагружены в значительно меньшей степени и начнут атрофироваться. Это затронет все мышцы, включая, скажем, сердечные или глазные. Исключений нет.
Так как костям скелета в космосе не нужно испытывать тех нагрузок, которым они подвергаются на Земле, регенерационные процессы в них остановятся. Костная ткань будет истощаться и поглощаться организмом в космосе, но не будет восстанавливаться, что сделает кости очень хрупкими.
Ученые уверяют, что продолжительное пребывание в космосе может также привести к нарушениям работы иммунной системы. Конечно, риск заразиться в космосе не очень велик, однако нарушение иммунной системы может привести к неблагоприятным аутоиммунным реакциям и гиперчувствительности.
Помимо негативных факторов влияния микрогравитации, значительную опасность для организма представляет и радиационное излучение. Космонавты испытывают воздействие космической и солнечной радиации, космических частиц и излучения, связанного с геомагнитным полем. Все эти типы радиации настолько сильны, даже с закрытыми глазами космонавты часто видят яркие вспышки вследствие того, что космические лучи воздействуют на оптические нервы.
Действие радиации приводит к гибели клеток и может способствовать различным мутациям и развитию раковых заболеваний, а также изменениям на генетическом уровне. Некоторые системы нашего организма чрезвычайно чувствительны к радиации, что приводит к нарушениям иммунной системы, проблемам с костным мозгом и развитию катаракты.
Ученые пытаются бороться со всеми негативными последствиями пребывания в космосе, однако ирония заключается в том, что системы защиты могут оказаться источником так называемого вторичного излучения, когда частица ударяется о защитный материал и испускает гамма-лучи и активные нейтроны.
В общем, летать в космос нам можно. А вот жить там пока что преждевременно.
Россияне массово жить в космосе пока не собираются, однако о планах страны по колонизации Луны уже кое-что известно. Так же, как и о подготовке к полету на спутник Юпитера.