Что происходит с человеком в космосе?

Рекорд пребывания в космосе был установлен российским космонавтом Валерием Поляковым почти 20 лет назад и составляет 437 дней. Для него этот полет в космос был вторым по счету, а в течение первого полета космонавт провел на орбите Земли 240 дней. Сергей Крикалев за шесть полетов провел в космосе в общей сложности 803 дня.

Конечно, космос нельзя назвать дружелюбным местом для человека — наша физиология не приспособлена для жизни в отсутствие гравитации. Мышцы тела в прямом смысле сопротивляются гравитации на Земле, а значит, в космосе они будут нагружены в значительно меньшей степени и начнут атрофироваться. Это затронет все мышцы, включая, скажем, сердечные или глазные. Исключений нет.

Так как костям скелета в космосе не нужно испытывать тех нагрузок, которым они подвергаются на Земле, регенерационные процессы в них остановятся. Костная ткань будет истощаться и поглощаться организмом в космосе, но не будет восстанавливаться, что сделает кости очень хрупкими.