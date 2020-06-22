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National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Космос

Что происходит с человеком в космосе?

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22 июня 2020
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Фото: Google Lunar XPRIZE
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Жить среди звезд человеку пока рано
Фото: Станислав Новокрещенов
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Млечный Путь, центральная область нашей галактики
Фото: Руслан Ильницкий
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Туманности М8 и М20
Фото: Руслан Ильницкий
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Центр туманности Ориона
Фото: Руслан Ильницкий
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Международная космическая станция
Фото: NASA
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Млечный Путь в Новопетровке
Фото: Денис Белицкий
Как долго человек может находиться в космосе? Наука до сих пор не может дать однозначный ответ на этот вопрос, но с каждым новым экипажем МКС информации прибавляется. Так или иначе, сверхдолгие космические полеты для людей опасны.

Рекорд пребывания в космосе был установлен российским космонавтом Валерием Поляковым почти 20 лет назад и составляет 437 дней. Для него этот полет в космос был вторым по счету, а в течение первого полета космонавт провел на орбите Земли 240 дней. Сергей Крикалев за шесть полетов провел в космосе в общей сложности 803 дня.

Конечно, космос нельзя назвать дружелюбным местом для человека — наша физиология не приспособлена для жизни в отсутствие гравитации. Мышцы тела в прямом смысле сопротивляются гравитации на Земле, а значит, в космосе они будут нагружены в значительно меньшей степени и начнут атрофироваться. Это затронет все мышцы, включая, скажем, сердечные или глазные. Исключений нет.

Так как костям скелета в космосе не нужно испытывать тех нагрузок, которым они подвергаются на Земле, регенерационные процессы в них остановятся. Костная ткань будет истощаться и поглощаться организмом в космосе, но не будет восстанавливаться, что сделает кости очень хрупкими.

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Популярная Механика На инфографике в процентном соотношении показано, какие кости нашего тела изнашиваются в космосе больше всего

Ученые уверяют, что продолжительное пребывание в космосе может также привести к нарушениям работы иммунной системы. Конечно, риск заразиться в космосе не очень велик, однако нарушение иммунной системы может привести к неблагоприятным аутоиммунным реакциям и гиперчувствительности.

Помимо негативных факторов влияния микрогравитации, значительную опасность для организма представляет и радиационное излучение. Космонавты испытывают воздействие космической и солнечной радиации, космических частиц и излучения, связанного с геомагнитным полем. Все эти типы радиации настолько сильны, даже с закрытыми глазами космонавты часто видят яркие вспышки вследствие того, что космические лучи воздействуют на оптические нервы.

Действие радиации приводит к гибели клеток и может способствовать различным мутациям и развитию раковых заболеваний, а также изменениям на генетическом уровне. Некоторые системы нашего организма чрезвычайно чувствительны к радиации, что приводит к нарушениям иммунной системы, проблемам с костным мозгом и развитию катаракты.

Ученые пытаются бороться со всеми негативными последствиями пребывания в космосе, однако ирония заключается в том, что системы защиты могут оказаться источником так называемого вторичного излучения, когда частица ударяется о защитный материал и испускает гамма-лучи и активные нейтроны.

В общем, летать в космос нам можно. А вот жить там пока что преждевременно.

Россияне массово жить в космосе пока не собираются, однако о планах страны по колонизации Луны уже кое-что известно. Так же, как и о подготовке к полету на спутник Юпитера.

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