Что скрывается в недрах Марса? Узнал зонд InSight

По сути, волнение на поверхности заставляет почву вибрировать. Эти крохотные колебания распространяются глубоко в недра планеты, и их можно уловить чувствительными инструментами.

На Марсе нет океана, а атмосфера намного тоньше, отчего и ветер там слабее. Кроме того, если на Земле геологи могут использовать бесчисленное количество станций, то на Марсе у них есть только InSight. Тем не менее, прислушиваясь с помощью InSight к тому, как ветра Красной планеты взаимодействуют с землей под ее кратерами и равнинами, ученые обнаружили удивительные детали подземной структуры.

Прямо под поверхностью на равнине Элизий находится трехметровый слой реголита, за которым следует каменная полоса толщиной примерно 15 метров. Ученые полагают, что эти камни были выброшены в атмосферу Марса в результате падения метеорита, а затем обрушились обратно на поверхность планеты.

Под верхними слоями исследователи идентифицировали около 150 метров базальтовых пород – охлажденных и затвердевших лавовых потоков, что в значительной степени соответствовало ожиданиям. Однако между потоками лавы, начиная с глубины около 30 метров, авторы исследования определили еще и дополнительный промежуточный слой толщиной 30-40 метров, и теперь ученым предстоит разобраться, что там такое.