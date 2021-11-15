Что случится с человеческим телом в космическом вакууме

Представьте, что вы космонавт, исследующий бескрайние просторы космоса, и вас без скафандра случайно выбросило из шлюза космического корабля. Что бы случилось с вашим телом?
Прежде всего следует отметить, что многие голливудские изображения этого сценария преувеличены. На них изображены люди, незащищенные шлемами или скафандрами, взрывающиеся или мгновенно замерзающие насмерть. В действительности эффекты были бы такими же, но менее преувеличенными. Астронавт, плавающий в космосе без скафандра, не выживет, но его смерть наступит в течение нескольких минут, а не секунд.
Космос — это вакуум, лишенный воздуха, а это означает, что, в отличие от Земли, здесь нет атмосферы и давления со стороны молекул воздуха. Атмосферное давление определяет температуру, при которой жидкости закипают и становятся газообразными.
Если давление, оказываемое воздухом за пределами жидкости, велико, как на уровне моря на Земле, пузырькам газа труднее образоваться, подняться на поверхность и уйти. Но поскольку в космосе практически нет атмосферного давления, температура кипения жидкостей значительно снижается.
Некоторые люди фактически подвергались воздействию условий близких к космическому вакууму. В 1966 году аэрокосмический инженер NASA Джим Леблан помогал тестировать работоспособность прототипов скафандров в огромной вакуумной камере. В какой-то момент испытания шланг подачи сжатого воздуха в его костюм был отключен.
Он рассказал, что перед потерей сознания почувствовал, что слюна на его языке начала пузыриться. Образование пузырьков газа в жидкостях организма, известное как эбулизм, также происходит у глубоководных аквалангистов, которые всплывают слишком быстро, потому что они переходят из подводной среды с высоким давлением в низкое давление на поверхности воды.
У космонавтов без скафандра кровь, текущая по венам, закипает медленнее, чем вода в тканях, потому что кровеносная система имеет собственное внутреннее давление, но массивный эбулизм в тканях тела все же может произойти достаточно быстро.
Обзор 2013 года в журнале Aerospace Medicine and Human Performance, в котором рассматривались известные случаи воздействия вакуума на животных и людей, показал, что они теряли сознание в течение десяти секунд. Затем некоторые из них теряли контроль над мочевым пузырем и кишечником, а опухоль в мышцах ограничивала приток крови к сердцу и мозгу, поскольку их расширенные мышцы действовали как паровой затвор.
Кроме того, вакуум вытягивает воздух из легких, в результате чего человек задыхается. Непрерывное кипение воды также будет иметь охлаждающий эффект — испарение молекул воды поглотит тепловую энергию тела и приведет к тому, что части около носа и рта почти замерзнут. Остальная часть тела также остынет, но это будет происходить медленнее, потому что испарения будет меньше. По словам Ленхардта смерть в таких условиях наступает в течение двух минут.