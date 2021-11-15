Что случится с человеческим телом в космическом вакууме

Представьте, что вы космонавт, исследующий бескрайние просторы космоса, и вас без скафандра случайно выбросило из шлюза космического корабля. Что бы случилось с вашим телом?

Прежде всего следует отметить, что многие голливудские изображения этого сценария преувеличены. На них изображены люди, незащищенные шлемами или скафандрами, взрывающиеся или мгновенно замерзающие насмерть. В действительности эффекты были бы такими же, но менее преувеличенными. Астронавт, плавающий в космосе без скафандра, не выживет, но его смерть наступит в течение нескольких минут, а не секунд.

Космос — это вакуум, лишенный воздуха, а это означает, что, в отличие от Земли, здесь нет атмосферы и давления со стороны молекул воздуха. Атмосферное давление определяет температуру, при которой жидкости закипают и становятся газообразными.

Если давление, оказываемое воздухом за пределами жидкости, велико, как на уровне моря на Земле, пузырькам газа труднее образоваться, подняться на поверхность и уйти. Но поскольку в космосе практически нет атмосферного давления, температура кипения жидкостей значительно снижается.