Что снял «Хаббл» в ваш день рождения?

К 30-летию «Хаббла» NASA запустило сервис, позволяющий взглянуть на снятые телескопом космические красоты в любой день года.

NASA has a website where you can see what the Hubble telescope was looking at on your birthday. It doesn’t have the ability to select years, but it’s pretty damn cool and I’M IN LOVE with the image from my birthday. Mine is Galaxy NGC 7714.#Hubble30 pic.twitter.com/NjCKXQqIBQ