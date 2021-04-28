Что такое солнечные костры и как они могут нагревать корону Солнца до миллиона градусов °C

В 2020 году космический аппарат Solar Orbiter во время наблюдений за Солнцем зафиксировал там около полутора тысяч вспышек, длящихся от 10 до 200 секунд. Их площадь составляет от 400 до 4000 километров, и ученые предполагают, что в них кроется тайна нагрева солнечной короны – внешней части атмосферы Звезды.

Исследователи прозвали эти явления солнечными кострами. Компьютерное моделирование показало, что костры вызваны процессом, который может внести значительный вклад в нагрев внешней атмосферы Солнца.

У Солнца есть загадочная особенность: каким-то образом в разреженной внешней атмосфере звезды содержится газ с температурой в миллион градусов, а температура поверхности Солнца составляет всего 5500 °C. Логика подсказывает, что если ваше тело очень горячее в центре и относительно прохладное на поверхности, то температура будет только падать с дальнейшим отдалением от центра. Но всё это не работает в случае с Солнцем и многими другими звездами.