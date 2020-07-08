Чудо в перьях. Шикарный фототрофей «Хаббла»

NGC 2775 — спиральная галактика, расположенная в созвездии Рака, примерно в 67 млн световых лет от Млечного Пути. Она принадлежит к флоккулентному типу спиральных галактик, которые встречаются довольно редко (примерно 30% среди известных человечеству). К флоккулентным (иногда их еще называют хлопьевидными — Nat-geo.ru) относятся галактики с прерывистой, неоднородной структурой спиральных рукавов.

Недавняя (насколько можно так выразиться в космическом контексте) история звездообразования в NGC 2775 была относительно спокойной. В ее центральной части оно фактически отсутствует, и там доминирует пустой галактический балдж, весь газ в котором уже давно превратился в звезды.

NGC 2775 (еще ее называют Колдуэлл 48) была открыта великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем в 1783 году.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;

— галактику, в которой «съели» звезду;

— галактику — «летающую тарелку»;

— как сталкиваются галактики;

— как умрет Солнце;

— космический шторм;

— взрыв, который тянется 180 лет.