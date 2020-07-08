Чудо в перьях. Шикарный фототрофей «Хаббла»

NGC 2775 — спиральная галактика, расположенная в созвездии Рака, примерно в 67 млн световых лет от Млечного Пути. Она принадлежит к флоккулентному типу спиральных галактик, которые встречаются довольно редко (примерно 30% среди известных человечеству). К флоккулентным (иногда их еще называют хлопьевидными — Nat-geo.ru) относятся галактики с прерывистой, неоднородной структурой спиральных рукавов.
Недавняя (насколько можно так выразиться в космическом контексте) история звездообразования в NGC 2775 была относительно спокойной. В ее центральной части оно фактически отсутствует, и там доминирует пустой галактический балдж, весь газ в котором уже давно превратился в звезды.
NGC 2775 (еще ее называют Колдуэлл 48) была открыта великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем в 1783 году.
Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.