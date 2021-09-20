Crew Dragon c первым в истории гражданским экипажем вернулся на Землю после орбитальной миссии

Первый в истории космический экипаж, целиком сформированный из гражданских лиц, который совершил трехдневный полет в космос на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, вернулся на землю. Капсула с туристами успешно приводнилась в Атлантическом океане у берегов Флориды.

В рамках миссии, получившей название Inspiration 4, одним из четырёх участников полёта являлся миллиардер, глава компании Shift4 Payments – 38-летний Джаред Айзекман. Будучи увлеченным летчиком, он полностью оплатил миссию и выполнял роль командира экипажа.

Вместе с ним в полете участвовали врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Шиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.