Crew Dragon c первым в истории гражданским экипажем вернулся на Землю после орбитальной миссии
Первый в истории космический экипаж, целиком сформированный из гражданских лиц, который совершил трехдневный полет в космос на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, вернулся на землю. Капсула с туристами успешно приводнилась в Атлантическом океане у берегов Флориды.
В рамках миссии, получившей название Inspiration 4, одним из четырёх участников полёта являлся миллиардер, глава компании Shift4 Payments – 38-летний Джаред Айзекман. Будучи увлеченным летчиком, он полностью оплатил миссию и выполнял роль командира экипажа.
Вместе с ним в полете участвовали врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Шиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
Корабль с экипажем отправился на орбиту три дня назад. В ходе полета туристы поднялись на высоту 575 км над Землей, выше орбиты Международной космической станции (420 км). На этой высоте Crew Dragon облетал Землю каждые 90 минут на скорости примерно 27 360 км/ч – примерно в 22 раза быстрее скорости звука.
Как подчеркивается на сайте SpaceX, последний раз пилотируемый корабль достигал столь высокой орбиты в 2009 году, когда в рамках миссии STS-125 экипаж шаттла Atlantis провел обслуживание космического телескопа Hubble, орбита которого достигала в апогее 578 км.
У полета была своя научная миссия. Экипаж провел исследование влияния невесомости на организм человека, результаты которого «будут иметь потенциальное значение для поддержания здоровья людей как на Земле, так и во время будущих полетов», говорится в заявлении SpaceX.
Экипаж провел несколько видеотрансляций с борта космического корабля: туристы, в частности, пообщались с пациентами детской больницы, пожертвования для которой собирала миссия, а также рассказали, как проводят время на орбите.
Компания SpaceX вела прямую трансляцию приводнения капсулы в YouTube. Эта миссия стала первой в истории компании, к которой не имело никакого отношения Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).