Crew Dragon чуть не столкнулся с неопознанным объектом

23 апреля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде к МКС отправился пилотируемый космический корабль Crew Dragon 2 компании SpaceX. На следующий день в 12:08 по московскому времени состоялась стыковка. На станцию прибыл экипаж из четырех астронавтов: представители NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, Тома Песке из Европейского космического агентства и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Им предстоит работать на МКС около шести месяцев.
На пути к МКС, приблизительно спустя семь часов после старта, экипажу пришлось облачиться в герметичные скафандры: из центра управления полетами пришло уведомление о неопознанном объекте, находящемся на траектории. У корабля уже не оставалось времени для ухода от возможного столкновения.
The closest contact is coming up at 1:43pm EDT. An avoidance maneuver of the Crew Dragon is not being performed currently. The occupants however are donning their space suit out of an abundance of caution. No word as to what the conjunction could be with.https://t.co/DLyy3L8G8e https://t.co/cFFlKLQ2m5— Jamie Groh, M. Ed. (@AlteredJamie) April 23, 2021
Все астронавты еще на Земле проходят подготовку к таким ситуациям. Дальнейший анализ показал, что угроза оказалась ложной, и аппарат благополучно пристыковался к МКС. Неопознанный объект мог быть космическим мусором, но в NASA не комментируют причину ошибочного уведомления.
Crew Dragon — первый в истории частный космический корабль, который выполняет коммерческие пилотируемые запуски по контрактам с государственными структурами.