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Космос

Crew Dragon чуть не столкнулся с неопознанным объектом

Анастасия Баринова
27 апреля 2021
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Фото: SpaceX
Космонавты готовы к таким вызовам.

23 апреля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде к МКС отправился пилотируемый космический корабль Crew Dragon 2 компании SpaceX. На следующий день в 12:08 по московскому времени состоялась стыковка. На станцию прибыл экипаж из четырех астронавтов: представители NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, Тома Песке из Европейского космического агентства и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Им предстоит работать на МКС около шести месяцев.

На пути к МКС, приблизительно спустя семь часов после старта, экипажу пришлось облачиться в герметичные скафандры: из центра управления полетами пришло уведомление о неопознанном объекте, находящемся на траектории. У корабля уже не оставалось времени для ухода от возможного столкновения. 

Все астронавты еще на Земле проходят подготовку к таким ситуациям. Дальнейший анализ показал, что угроза оказалась ложной, и аппарат благополучно пристыковался к МКС. Неопознанный объект мог быть космическим мусором, но в NASA не комментируют причину ошибочного уведомления.

«Конечно, мы рады услышать, что угрозы никогда не было, но мы также рады, что процедуры были выполнены правильно, и если бы угроза была реальной – команда была бы готова», – пресс-секретарь NASA Келли Хамфрис (Kelly Humphries).

Crew Dragon — первый в истории частный космический корабль, который выполняет коммерческие пилотируемые запуски по контрактам с государственными структурами.

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