Crew Dragon чуть не столкнулся с неопознанным объектом

Космонавты готовы к таким вызовам.

23 апреля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде к МКС отправился пилотируемый космический корабль Crew Dragon 2 компании SpaceX. На следующий день в 12:08 по московскому времени состоялась стыковка. На станцию прибыл экипаж из четырех астронавтов: представители NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, Тома Песке из Европейского космического агентства и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Им предстоит работать на МКС около шести месяцев.

На пути к МКС, приблизительно спустя семь часов после старта, экипажу пришлось облачиться в герметичные скафандры: из центра управления полетами пришло уведомление о неопознанном объекте, находящемся на траектории. У корабля уже не оставалось времени для ухода от возможного столкновения.

Все астронавты еще на Земле проходят подготовку к таким ситуациям. Дальнейший анализ показал , что угроза оказалась ложной, и аппарат благополучно пристыковался к МКС. Неопознанный объект мог быть космическим мусором , но в NASA не комментируют причину ошибочного уведомления.