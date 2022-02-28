Curiosity нашел на Марсе необычный «цветок». Что это такое?

Марсоход продолжает делиться занимательными находками.

В середине февраля марсоход Curiosity порадовал любителей астрономии снимком необычного камня гладкой формы, найденного на поверхности Красной планеты. И месяца не прошло, а ровер шлет еще один снимок с изображением удивительного камня, обнаруженного в кратере Гейла, где он высадился почти 10 лет назад.

Сотрудники миссии сообщили, что этот объект представляет собой минеральное образование с тонкими структурами. Они могли образоваться в результате осаждения минералов в воде.

Ровер сталкивался с такими образованиями, которые ученые назвали диагенетическими кластерами кристаллов. Заместитель ученого проекта Curiosity Эбигейл Фрейман заявила, что они преимущественно состоят из сульфатов.

По ее словам, первоначально подобные структуры были частью скалы, которая постепенно разрушалась. В дальнейшем минеральные скопления прошли обработку агрессивными средами и подверглись эрозии. Из остатков естественным путем были сформированы эти необычные – и красивые – структуры.

Марсианский «цветок» сфотографирован крупным планом с помощью инструмента Mars Hand Lens Imager (MAHLI). На изображениях MAHLI крупным планом видны минералы и текстуры поверхности горных пород.

Curiosity – один из двух марсоходов NASA, которые в настоящее время работают на Марсе. Он приземлился на поверхности Красной планеты в августе 2012 года. Curiosity изучает кратер Гейла в попытке лучше понять климат и геологию Марса – как в прошлом, так и в настоящем. Также он ищет какие-либо признаки того, что Марс когда-то был обитаемым.