Curiosity нашел на Марсе признаки древнего наводнения
Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете признаки древнего наводнения библейских масштабов. Вероятнее всего, оно было спровоцировано ударом астероида, который повлиял на климат.
Не считая нескольких суперсоленых подземных озер, современный Марс — это глобальная пустыня. Но так было не всегда — десятилетия наблюдений с орбитальных аппаратов и марсоходов на поверхности выявили высохшие остатки рек, озер и даже океанов на планете.
В течение последних восьми лет марсоход Curiosity исследовал место, известное как кратер Гейла, и медленно поднимался на его центральную вершину под названием Гора Шарп. Довольно быстро стало очевидно, что кратер был озером, которое периодически наполнялось и осушалось в течение десятков миллионов лет.
Исследователи из Корнеллского университета, Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) и Гавайского университета проанализировали структуру отложений в кратере Гейла. Они указали на то, что около 4 миллиардов лет назад в исследуемом месте произошло мощнейшее наводнение.
Обнаруженные осадочные породы оказались похожи на русловую гряду — осадочные образования, которые на Земле, появляются под очень быстро текущей водой. Измерив расстояние между гребнями отложений, команда выяснила, что они были созданы паводковыми водами глубиной не менее 24 м, а вода текла со скоростью более 10 м/с.
Ученые полагают, что такое сильное наводнение могло быть вызвано падением крупного астероида, растопившего значительную часть льда, покрывавшего Марс в то время. Подобное событие привело бы к выбросу огромного количества водяного пара, углекислого газа и метана в атмосферу, временно изменив климат и превратив Марс в более теплый и влажный мир. По такому сценарию, на планете начался бы проливной дождь, который и вызвал наводнения в регионе кратера Гейла и горы Шарп.
«Ранний Марс был чрезвычайно активной планетой с геологической точки зрения. На планете были условия, необходимые для поддержания наличия жидкой воды на поверхности — а на Земле, где есть вода, есть жизнь. Был ли ранний Марс обитаемой планетой? На этот вопрос поможет ответить следующий марсоход Perseverance», — заключает Фэйрен.
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