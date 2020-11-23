Curiosity нашел на Марсе признаки древнего наводнения

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете признаки древнего наводнения библейских масштабов. Вероятнее всего, оно было спровоцировано ударом астероида, который повлиял на климат.

Не считая нескольких суперсоленых подземных озер, современный Марс — это глобальная пустыня. Но так было не всегда — десятилетия наблюдений с орбитальных аппаратов и марсоходов на поверхности выявили высохшие остатки рек, озер и даже океанов на планете.

В течение последних восьми лет марсоход Curiosity исследовал место, известное как кратер Гейла, и медленно поднимался на его центральную вершину под названием Гора Шарп. Довольно быстро стало очевидно, что кратер был озером, которое периодически наполнялось и осушалось в течение десятков миллионов лет.

Исследователи из Корнеллского университета, Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) и Гавайского университета проанализировали структуру отложений в кратере Гейла. Они указали на то, что около 4 миллиардов лет назад в исследуемом месте произошло мощнейшее наводнение.

Обнаруженные осадочные породы оказались похожи на русловую гряду — осадочные образования, которые на Земле, появляются под очень быстро текущей водой. Измерив расстояние между гребнями отложений, команда выяснила, что они были созданы паводковыми водами глубиной не менее 24 м, а вода текла со скоростью более 10 м/с.