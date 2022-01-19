Curiosity обнаружил необычную смесь химических элементов на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейла на Марсе необычную химическую смесь с содержанием углерода. Это открытие привлекло большое внимание ученых, поскольку углерод считается одним из «маркеров» жизни.

Следы углерода выявили в образцах осадка, собранных за последние девять лет, с августа 2012 года по июль 2021 года. Марсоход отобрал 24 пробы и затем нагревал их, чтобы высвободить содержащиеся в них газы. Было обнаружено, что почти половина этих образцов содержала на удивление большое количество углерода-12 по сравнению с тем, что находили в марсианской атмосфере и метеоритах.

При этом, некоторые образцы оказались обогащены углеродом-13, а некоторые чрезвычайно обеднены. По словам ученых, это указывает на нетрадиционные процессы, отличные от тех, которые были созданы углеродным циклом в современную эпоху Земли.

На Земле организмы преимущественно используют углерод-12 для своих метаболических процессов, поэтому обогащение этим изотопом образцов древних пород здесь обычно интерпретируется как сигнал биотической химии. Но углеродные циклы на Марсе изучены недостаточно хорошо, чтобы делать аналогичные предположения для находок на Красной планете, говорят члены исследовательской группы.