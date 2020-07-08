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Космос

Curiosity показал новые панорамы Марса в рамках летнего задания

Михаил Сысоев
08 июля 2020
Панорама Марса, сделанная Curiosity
Изображение, сделанное из 116 отдельных снимков, показывает летний маршрут Curiosity в направлении участка с сульфатами
Фото: NASA
Роверу предстоит проделать много работы в ближайшие два месяца.

Марсоход Curiosity приступил к выполнению очередного задания. Ему предстоит подняться вверх по склону горы Шарп еще на 1,6 км, чтобы оказаться на следующем участке марсианской вершины в поисках условий, которые могли бы поддерживать древнюю микробную жизнь.

Гора Шарп, расположенная в кратере Гейл, состоит из осадочных слоев, которые накапливались с течением времени. Каждый слой поможет рассказать историю того, как Марс превратился из похожей на Землю планеты – с озерами, ручьями и более плотной атмосферой – в почти безвоздушную, морозную пустыню, которой он является сегодня.

Ровер должен добраться до участка склона, насыщенного сульфатами, которые обычно формируются в процессе испарения воды, и они — еще один ключ к разгадке того, как менялся климат планеты в течение трех миллиардов лет. 

Между нынешним положением марсохода и участком с сульфатами находится крупная песчаная зона, которую Curiosity придется объехать, чтобы не застрять. На этом этапе ровер может совершить несколько остановок, чтобы собрать образцы пород с помощью бура и руки-манипулятора. В зависимости от ландшафта максимальная скорость марсохода составит от 25 до 100 метров в час. 

Во время своего путешествия Curiosity будет использовать автоматические навыки вождения, которые позволят ему самостоятельно находить самый удобный и безопасный путь. 

«Curiosity не может двигаться полностью без людей, но у него есть возможность принимать простые решения по пути, чтобы избегать больших камней или рискованной местности. Он останавливается, если у него недостаточно информации для самостоятельной поездки», — Мэтт Гилднер, ведущий оператор вождения Curiosity.

Направляясь к новому месту назначения, Curiosity оставляет позади глинистый участок горы Шарп, который ровер исследовал с начала 2019 года. Ученые интересуются водной средой, которая образовала эту глину, а также ответ на вопрос: могла ли она поддерживать существование древних микробов?

Как глинистый, так и сульфатный участки — отдельные особенности Фронтона Гринхью, склона с кепкой из песчаника. В какой-то момент озера, заполнявшие кратер Гейл диаметром 154 километра, исчезли, оставив себя те отложения, которые мы наблюдаем сегодня. Фронтон образовался позже, однако неизвестно, произошло ли это в результате ветровой или водной эрозии. Затем принесенный ветром песок покрыл его поверхность, вписав себя в пейзаж фронтона. 

Фронтон Гринхью
NASA Сделанное из 28 отдельных снимков изображение Фронтона Гринхью. На переднем плане шапка из песчаника фронтона. В центре находится глинистый участок. На отдалении — основание кратера Гейл.

Северный конец фронтона охватывает глиняную область, и, хотя склон крутой, команда ровера решила подняться на Гринхью в марте для предварительного просмотра местности, которую они увидят позже в миссии. Когда Curiosity заглянул наверх, ученые были удивлены, обнаружив небольшие выпуклости вдоль поверхности песчаника.

«Подобные образования требуют воду для своего формирования. Мы нашли несколько конкреций в продуваемом ветрами песчанике на вершине склона и еще несколько под ним. В какой-то момент после того, как фронтон сформировался, вода, кажется, вернулась, изменив его облик», — Александр Брик, докторант Калифорнийского университета в Беркли, возглавлявший обход фронтона.

Эти выпуклости могут показаться знакомыми. Ровер Opportunity, предшественник Curiosity, обнаружил похожие геологические текстуры еще в 2004 году. Астрономы назвали их «черникой». Однако недавно обнаруженные конкреции отличаются по составу от тех, что были обнаружены Opportunity.

Фронтон Гринхью
NASA Текстуры в центре этого изображения были сформированы водой миллиарды лет назад. Curiosity обнаружил их во время подъема на Фронтон Гринхью 24 февраля 2020 года.

Ученые предполагают, что вода присутствовала в кратере еще долго после того, как исчезли все озера, и гора Шарп приняла свою нынешнюю форму. Это открытие продлевает предполагаемый период, когда в кратере существовали условия, способные поддерживать жизнь. 

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