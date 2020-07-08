Curiosity показал новые панорамы Марса в рамках летнего задания

Марсоход Curiosity приступил к выполнению очередного задания. Ему предстоит подняться вверх по склону горы Шарп еще на 1,6 км, чтобы оказаться на следующем участке марсианской вершины в поисках условий, которые могли бы поддерживать древнюю микробную жизнь.

Гора Шарп, расположенная в кратере Гейл, состоит из осадочных слоев, которые накапливались с течением времени. Каждый слой поможет рассказать историю того, как Марс превратился из похожей на Землю планеты – с озерами, ручьями и более плотной атмосферой – в почти безвоздушную, морозную пустыню, которой он является сегодня.

Ровер должен добраться до участка склона, насыщенного сульфатами, которые обычно формируются в процессе испарения воды, и они — еще один ключ к разгадке того, как менялся климат планеты в течение трех миллиардов лет.

Между нынешним положением марсохода и участком с сульфатами находится крупная песчаная зона, которую Curiosity придется объехать, чтобы не застрять. На этом этапе ровер может совершить несколько остановок, чтобы собрать образцы пород с помощью бура и руки-манипулятора. В зависимости от ландшафта максимальная скорость марсохода составит от 25 до 100 метров в час.

Во время своего путешествия Curiosity будет использовать автоматические навыки вождения, которые позволят ему самостоятельно находить самый удобный и безопасный путь.