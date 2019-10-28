Curiosity прислал новое селфи с Марса

Curiosity отправил изображения 11 октября 2019 года, на 2553-й день своей миссии. Ровер делает снимки с помощью 2,1-метрового манипулятора на камеру MAHLI (Mars Hand Lens Imager). Фотографии отправляются на Землю, где специалисты создают изображение по принципу мозаики.

Панорама была создана из 57 различных кадров. Рядом с марсоходом видны две небольшие скважины — аппарат извлекает образцы горных пород при помощи бура, а затем изучает их химический состав. Позади Curiosity видны хребет Веры Рубин, склон горы Эолида (Шарпа) и кратер Гейл.

Марсоход Curiosity начал свою работу в 2012 году в рамках миссии NASA «Марсианская научная лаборатория». За семь лет он преодолел более 21 километра, занимаясь изучением геологической истории и атмосферы Марса.