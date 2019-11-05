Curiosity сделал новый захватывающий снимок Марса

Фотографию опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). «Кьюрио́сити» (англ. Curiosity — любопытство) находится внутри кратера Гейла; холм на дальнем плане фотографии — это край кратера. Снимок был получен ровером 1 ноября при помощи правой навигационной камеры B. На втором кадре Curiosity запечатлел близлежащий грунт.

В настоящий момент Curiosity поднимается по фронтону кратера, который носит название Центральный Бьютт. Ученые полагают, что когда-то здесь могла быть вода — пробы грунта, которые вскоре возьмёт Curiosity, помогут узнать это наверняка.

На сегодняшний день Curiosity бороздит просторы Марса в одиночестве — в начале года ровер «Оппортью́нити» (англ. Opportunity — благоприятная возможность) завершил свою миссию, из-за невозможности сбора солнечной энергии ввиду обилия пылевых бурь.