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Космос

Curiosity сделал новый захватывающий снимок Марса

05 ноября 2019
Снимок с Марса
Фото: NASA/JPL-Caltech
Снимок с Марса
Фото: NASA/JPL-Caltech
Ровер передал на Землю впечатляющее фото горизонта красной планеты.

Фотографию опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). «Кьюрио́сити» (англ. Curiosity — любопытство) находится внутри кратера Гейла; холм на дальнем плане фотографии — это край кратера. Снимок был получен ровером 1 ноября при помощи правой навигационной камеры B. На втором кадре Curiosity запечатлел близлежащий грунт.

В настоящий момент Curiosity поднимается по фронтону кратера, который носит название Центральный Бьютт. Ученые полагают, что когда-то здесь могла быть вода — пробы грунта, которые вскоре возьмёт Curiosity, помогут узнать это наверняка. 

На сегодняшний день Curiosity бороздит просторы Марса в одиночестве — в начале года ровер «Оппортью́нити» (англ. Opportunity — благоприятная возможность) завершил свою миссию, из-за невозможности сбора солнечной энергии ввиду обилия пылевых бурь.