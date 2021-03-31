Curiosity сделал селфи на фоне холма Мон-Мерку

В начале марта марсоход NASA Curiosity начал приближаться к массиву, который ученые назвали Мон-Мерку – в честь горы во Франции. Этот холм высотой около шести метров был запечатлен марсоходом в новом удачном селфи, а также на паре панорам, показывающих трехмерный вид Мон-Мерку.
Селфи состоит из 60 изображений, сделанных с помощью сканера Mars Hand Lens Imager (MAHLI) на манипуляторе марсохода 26 марта 2021 года, в 3070-й марсианский день миссии. Они были объединены с 11 изображениями, сделанными камерой Mastcam на мачте Curiosity 16 марта.
Curiosity также представил пару панорам, сделанных Mastcam 4 марта. Сняв одну панораму, марсоход откатился в сторону и запечатлел её же с другого места и с того же расстояния, создавая стереоскопический эффект. Изучение холма под разными углами помогает ученым лучше понять трехмерную геометрию осадочных слоев возвышения.
Сотрудники миссии сообщили, что марсоход пробурил отверстие в породе у подножия холма для сбора образцов. Curiosity ищет нонтронит, богатый железом глинистый материал, который ранее был обнаружен на поверхности планеты орбитальными аппаратами. Инструмент марсохода измельчил взятый материал в порошок, прежде чем отправить его в специальное отделение внутри Curiosity. Нонтронитом богата гора Мон-Мерку во Франции, отсюда и новое название холма.
Curiosity — марсоход третьего поколения, разработанный для исследования кратера Гейла. Он был запущен с мыса Канаверал 26 ноября 2011 года и достиг Марса 6 августа 2012 года.
В декабре 2012 года двухлетняя миссия Curiosity была продлена на неопределенный срок. С августа 2012 года марсоход преодолел примерно 25 километров по поверхности планеты.
С февраля 2021 года на поверхности Марса работает еще один марсоход — Perseverance. Основная цель новой миссии — астробиологические исследования, включая поиск признаков древней микробной жизни.