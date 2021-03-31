Curiosity сделал селфи на фоне холма Мон-Мерку

В начале марта марсоход NASA Curiosity начал приближаться к массиву, который ученые назвали Мон-Мерку – в честь горы во Франции. Этот холм высотой около шести метров был запечатлен марсоходом в новом удачном селфи, а также на паре панорам, показывающих трехмерный вид Мон-Мерку.

Селфи состоит из 60 изображений, сделанных с помощью сканера Mars Hand Lens Imager (MAHLI) на манипуляторе марсохода 26 марта 2021 года, в 3070-й марсианский день миссии. Они были объединены с 11 изображениями, сделанными камерой Mastcam на мачте Curiosity 16 марта.

Curiosity также представил пару панорам, сделанных Mastcam 4 марта. Сняв одну панораму, марсоход откатился в сторону и запечатлел её же с другого места и с того же расстояния, создавая стереоскопический эффект. Изучение холма под разными углами помогает ученым лучше понять трехмерную геометрию осадочных слоев возвышения.