Марсоход Curiosity сделал селфи перед рекордным подъемом на крутой холм: видео

Марсоход NASA Curiosity недавно установил рекорд по движению по наклонной местности: он преодолел «Фронтон Гринхью» (Greenheugh Pediment) — широкую гряду скал, который находится на вершине холма. И прежде чем подняться на него, ровер сделал селфи, запечатлев себя немногим ниже Гринхью.

Селфи представляет собой 360-градусную панораму, объединенную из 86 изображений, переданных на Землю: на нем марсоход примерно в 3,4 метрах ниже точки вершины холма.

Curiosity достиг вершины холма 6 марта (2 696-й марсианский день или сол миссии). Для подъема на холм потребовалось три попытки, вторая из которых вывела марсоход под наклон в 31° — самый большой, который он когда-либо делал на Марсе. Система вращающихся колес марсохода позволяет ему безопасно наклоняться до 45°.

Перед восхождением Curiosity записал видео с помощью черно-белых навигационных камер, расположенных на его мачте. Ровер сделал короткий фильм о своей роботизированной руке, с помощью которой и производятся все панорамные селфи.