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Космос

Марсоход Curiosity сделал селфи перед рекордным подъемом на крутой холм: видео

23 марта 2020
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Фото: NASA
Ровер тоже делится снимками, находясь в полной изоляции.

Марсоход NASA Curiosity недавно установил рекорд по движению по наклонной местности: он преодолел «Фронтон Гринхью» (Greenheugh Pediment) — широкую гряду скал, который находится на вершине холма. И прежде чем подняться на него, ровер сделал селфи, запечатлев себя немногим ниже Гринхью.

Селфи представляет собой 360-градусную панораму, объединенную из 86 изображений, переданных на Землю: на нем марсоход примерно в 3,4 метрах ниже точки вершины холма.

Curiosity достиг вершины холма 6 марта (2 696-й марсианский день или сол миссии). Для подъема на холм потребовалось три попытки, вторая из которых вывела марсоход под наклон в 31° — самый большой, который он когда-либо делал на Марсе. Система вращающихся колес марсохода позволяет ему безопасно наклоняться до 45°.

Перед восхождением Curiosity записал видео с помощью черно-белых навигационных камер, расположенных на его мачте. Ровер сделал короткий фильм о своей роботизированной руке, с помощью которой и производятся все панорамные селфи.

«Нас так часто спрашивают, как Curiosity делает селфи. Мы подумали, что лучший способ объяснить это — позволить марсоходу показать всем с его собственной точки зрения, как это делается», — Дуг Эллисон, оператор миссии Curiosity.

Одним из инструментов марсохода является камера с увеличительной линзой (MAHLI), расположенная на конце манипулятора. Поскольку каждое изображение MAHLI охватывает только небольшую область, для полного селфи ровера и его окружения требуется много изображений и постоянная смена положения роботизированной руки.

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