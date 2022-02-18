Curiosity сфотографировал на Марсе нечто странное

В сети гадают, что это такое.

Марсоход Curiosity, который путешествует по Красной планете с 2012 года, постоянно делает изображения поверхности кратера Гейла, где он высадился почти 10 лет назад.

Эти снимки затем выкладываются в специальный архив для всеобщего ознакомления. Изучая этот архив, писатель Пол Скотт Андерсон наткнулся на нечто странное среди недавних фотографий.

«Посмотрите на этот великолепный камень, который вчера марсоход Curiosity нашел на Марсе», – написал он в Twitter.

Твит положил начало дискуссии о том, что могло быть причиной плавных линий камня и его появления в целом. Учитывая, что Марс когда-то представлял собой мир, богатый жидкой водой, вполне возможно, что гладкая форма камня была сформирована миллиарды лет назад жидкостью. Или, как пошутил другой пользователь, это может быть просто секс-игрушка, оставленная неосторожным марсианином.

Несмотря на то, что NASA опубликовало снимок в открытом доступе, по словам Андерсона, он получил письмо о прекращении противоправных действий от компании, утверждающей, что они владеют изображением камня как NFT.

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Так называемые кратерные озера были обычным явлением на Марсе миллиарды лет назад, когда на поверхности планеты была жидкая вода. Когда воды в кратере становилось слишком много, она прорывала край кратера, вызывая катастрофические наводнения, прорезавшие речные русла, рисунок которых мы сейчас видим на пыльной поверхности планеты.

Исследование, проведенное в 2019 году под руководством профессора Гуджа из Школы наук о Земле Джексона Техасского университета, показало, что эти события происходили довольно быстро.

«Если мы подумаем о том, как отложения перемещались по ландшафту на древнем Марсе, наводнения в прорывах озер были действительно важным процессом на планете. И это немного неожиданный результат, потому что они долго считались единичными аномалиями», – заявил ученый.

Возможно, одно из таких наводнений и «отшлифовало» марсианский камень.