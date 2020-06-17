Curiosity сфотографировал Землю и Венеру. С Марса они выглядят пылинками на сером фоне

Чуть больше недели назад марсоход Curiosity направил на небо свою систему из двух камер под названием Mastcam примерно через час после захода Солнца и сделал снимок Земли, а затем — Венеры.

Уже на Земле команда, обслуживающая марсоход, соединила две фотографии, чтобы сделать панораму, и полученный результат лишний раз напоминает нам, что Curiosity находится очень далеко от дома.