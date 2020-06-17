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Космос

Curiosity сфотографировал Землю и Венеру. С Марса они выглядят пылинками на сером фоне

Михаил Сысоев
17 июня 2020
Curiosity
Но так бывает не всегда.

Чуть больше недели назад марсоход Curiosity направил на небо свою систему из двух камер под названием Mastcam примерно через час после захода Солнца и сделал снимок Земли, а затем — Венеры. 

Уже на Земле команда, обслуживающая марсоход, соединила две фотографии, чтобы сделать панораму, и полученный результат лишний раз напоминает нам, что Curiosity находится очень далеко от дома.

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NASA

Обе планеты на объединенном снимке едва различимы, представляя собой крошечные блики на небе, которое трудно назвать ночным. Однако астрономы поясняют, что так бывает не всегда.

«Когда было получено это изображение Венеры, на небе не было видно даже самых ярких звезд», — Марк Леммон, участник миссии Curiosity.

В это время года в атмосфере Марса находится значительное количество пыли. Эта пыль отражает солнечный свет, делая небо особенно ярким, а значит, звезды становятся едва различимыми. 

Для контраста участники миссии напомнили о фотографии 2014 года, когда Mastcam на намного более темном небе разглядел не только Землю, но и Луну. 

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NASA

Внизу нового панорамного изображения можно увидеть Башню Бьютт — небольшой холм, который Curiosity преодолел в конце прошлого месяца.

Взгляните на галактику со вспышкой звездообразования — новый фототрофей «Хаббла»!

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