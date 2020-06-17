Curiosity сфотографировал Землю и Венеру. С Марса они выглядят пылинками на сером фоне

Чуть больше недели назад марсоход Curiosity направил на небо свою систему из двух камер под названием Mastcam примерно через час после захода Солнца и сделал снимок Земли, а затем — Венеры.
Уже на Земле команда, обслуживающая марсоход, соединила две фотографии, чтобы сделать панораму, и полученный результат лишний раз напоминает нам, что Curiosity находится очень далеко от дома.
Обе планеты на объединенном снимке едва различимы, представляя собой крошечные блики на небе, которое трудно назвать ночным. Однако астрономы поясняют, что так бывает не всегда.
В это время года в атмосфере Марса находится значительное количество пыли. Эта пыль отражает солнечный свет, делая небо особенно ярким, а значит, звезды становятся едва различимыми.
Для контраста участники миссии напомнили о фотографии 2014 года, когда Mastcam на намного более темном небе разглядел не только Землю, но и Луну.
Внизу нового панорамного изображения можно увидеть Башню Бьютт — небольшой холм, который Curiosity преодолел в конце прошлого месяца.
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